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البحـرينــية للــدراجــات الـنـــاريـة تـبــدأ أنشـــطـة مـوســـمـها

10/19/2024 4:06:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لسباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬ضمن‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إقامة‭ ‬بطولتي‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬وهما‭ ‬بطولة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬السوبر‭ ‬بايك‭ ‬لفئة‭ ‬المحرك‭ ‬600‭ ‬ CC ‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬سوبر‭ ‬بايك‭ ‬1000‭ ‬ CC ‭.‬

وشهدت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬سباق‭ ‬الإثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬لكلتا‭ ‬الفئتين‭ ‬بعدد‭ ‬ممتاز‭ ‬من‭ ‬سائقي‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬التسابق‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبات،‭ ‬فقد‭ ‬شارك‭ ‬11‭ ‬متسابقا‭ ‬يملكون‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لهكذا‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬بعد‭ ‬اجتياحهم‭ ‬الفحص‭ ‬الفني‭ ‬للدراجات‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بالإشراف‭ ‬عليه‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أمور‭ ‬فنية‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬السباق‭ ‬مثل‭ ‬حجم‭ ‬المحرك‭ ‬وهيكل‭ ‬الدراجة‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬الشروط‭ ‬الموضوعة‭ ‬مسبقاً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اشتراطات‭ ‬السلامة‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬خوذة‭ ‬وقفازات‭ ‬مناسبة‭ ‬ولباس‭ ‬وحذاء‭ ‬خاص‭ ‬للدراجين‭ ‬يرتدونه‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازهم‭ ‬الفحص‭ ‬البدني،‭ ‬كما‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬المسابقة‭ ‬هو‭ ‬امتلاك‭ ‬المتسابق‭ ‬رخصة‭ ‬سياقة‭ ‬دولية‭ ‬خاصة‭ ‬للقيادة‭ ‬بالحلبات‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭ ‬مسجلة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭.‬

وأسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬لفئة‭ ‬الـ1000‭ ‬سي‭ ‬سي‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬المتسابق‭ ‬الكويتي‭ ‬سعود‭ ‬التورة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬عبر‭ ‬قطعه‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬16‭.‬45‭.‬162‭ ‬بدراجة‭ ‬نوعها‭ ‬ BMW ‭ ‬ RR ،‭ ‬وظفر‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬المتسابق‭ ‬الكويتي‭ ‬نواف‭ ‬الشعيبي‭ ‬الذي‭ ‬قطع‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬16‭.‬56‭.‬933‭ ‬بدراجة‭ ‬نوعها‭ ‬هوندا‭ ‬ CPR ،‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فقط‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬حسن‭ ‬العوضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قطعه‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬17‭.‬52‭.‬623‭ ‬بدراجة‭ ‬نوعها‭ ‬ياماها‭ ‬ R 1،‭ ‬بفارق‭ ‬زمني‭ ‬1‭.‬07‭.‬461‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬منافسه‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول؛‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬المنافسة‭ ‬شديدة‭ ‬بين‭ ‬المتسابقين‭ ‬الفائزين‭ ‬بكلتا‭ ‬الفئتين‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الفارق‭ ‬جدا‭ ‬بسيط‭.‬

صرح‭ ‬عيسى‭ ‬العوضي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬بأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سباقات‭ ‬الحلبة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬السباقات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لما‭ ‬يملكه‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬طاقات‭ ‬رياضية‭ ‬إبداعية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬يتم‭ ‬ترجمتها‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬المليء‭ ‬بالإثارة‭ ‬والتشويق،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تقارب‭ ‬الخبرة‭ ‬الميدانية‭ ‬لكل‭ ‬المتسابقين‭ ‬جعلت‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬متقاربة‭ ‬جداً‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬لجان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات،‭ ‬والجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬كافة‭ ‬البطولات‭ ‬والأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الخاصة‭ ‬برياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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