البحـرينــية للــدراجــات الـنـــاريـة تـبــدأ أنشـــطـة مـوســـمـها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) الجولة الأولى لسباقات الدراجات النارية ضمن يوم السباقات الوطنية التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، حيث تم إقامة بطولتي للدراجات النارية على مضمار الحلبة وهما بطولة الدراجات النارية السوبر بايك لفئة المحرك 600 CC والدراجات النارية سوبر بايك 1000 CC .
وشهدت حلبة البحرين الدولية على مدار يوم الجمعة الماضي سباق الإثارة والتشويق لكلتا الفئتين بعدد ممتاز من سائقي الدراجات النارية المحترفين في التسابق على مضمار الحلبات، فقد شارك 11 متسابقا يملكون المهارات المطلوبة لهكذا نوع من السباقات بعد اجتياحهم الفحص الفني للدراجات الذي يقوم بالإشراف عليه اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC )، وذلك للتأكد من عدة أمور فنية قبل بدء السباق مثل حجم المحرك وهيكل الدراجة المتوافق مع الشروط الموضوعة مسبقاً، بالإضافة إلى اشتراطات السلامة اللازمة من خوذة وقفازات مناسبة ولباس وحذاء خاص للدراجين يرتدونه بعد اجتيازهم الفحص البدني، كما أيضاً من شروط المسابقة هو امتلاك المتسابق رخصة سياقة دولية خاصة للقيادة بالحلبات سارية المفعول مسجلة بالاتحاد البحريني للسيارات.
وأسفرت النتائج النهائية لفئة الـ1000 سي سي عن فوز المتسابق الكويتي سعود التورة بالمركز الأول عبر قطعه السباق بزمن 16.45.162 بدراجة نوعها BMW RR ، وظفر بالمركز الثاني المتسابق الكويتي نواف الشعيبي الذي قطع السباق بزمن 16.56.933 بدراجة نوعها هوندا CPR ، أما المركز الثالث فقط حصل عليه المتسابق البحريني حسن العوضي من خلال قطعه السباق بزمن 17.52.623 بدراجة نوعها ياماها R 1، بفارق زمني 1.07.461 دقيقة عن منافسه صاحب المركز الأول؛ فقد كانت المنافسة شديدة بين المتسابقين الفائزين بكلتا الفئتين ما جعل الفارق جدا بسيط.
صرح عيسى العوضي رئيس اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) بأن تنظيم سباقات الحلبة هو من أنجح السباقات التي تقام على مضمار حلبة البحرين الدولية لما يملكه فئة الشباب من طاقات رياضية إبداعية بشكل عام يتم ترجمتها على مضمار الحلبة المليء بالإثارة والتشويق، كما أن تقارب الخبرة الميدانية لكل المتسابقين جعلت النتائج النهائية متقاربة جداً.
يذكر أن اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) هي إحدى لجان الاتحاد البحريني للسيارات، والجهة الوحيدة المعنية بتنظيم كافة البطولات والأنشطة والفعاليات الخاصة برياضة الدراجات النارية بمملكة البحرين.
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