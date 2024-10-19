مشاركة واسعة في انطلاق الموسم الجديد لسباقات القدرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظم الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة السباقات التأهيلية المحلية لمسافة 40 و80 كم والسباق التأهيلي الدولي لمسافة 100 كم، وذلك في انطلاق الموسم الجديد 2024/2025 في قرية البحرين الدولية للقدرة. وشهدت السباقات مشاركة واسعة من الاسطبلات المحلية، إضافة إلى مشاركة عدد من الفرسان من خارج مملكة البحرين، حيث وصل عدد المشاركين إلى أكثر من 163 فارسا وفارسة.
وشارك أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في سباق 40 كم، حيث تمكن من اجتياز السباق بنجاح.
وأقيمت السباقات في الفترة المسائية، حيث استطاع فريق فيكتوريوس تحقيق صدارة السباق التأهيلي الدولي لمسافة 100 كم.
وأقيم سباق 100 كم التأهيلي الدولي على 3 مراحل، وسباق 80 كم على 3 مراحل أيضاً، فيما أقيم سباق 40 كم على مرحلة واحدة. وأشاد الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة بالمشاركة الواسعة التي شهدتها السباقات من مختلف الاسطبلات، متمنين لجميع الفرسان التوفيق والنجاح.
من جانبهم، أكد عدد من الفرسان المشاركين في السباق تحقيق الاستفادة الكاملة من السباقات التأهيلية التي تعتبر محطة إعدادية مهمة للاسطبلات والفرسان للتعرف على إمكانيات الجياد والوصول إلى الأهداف المرجوة عبر التأهل للسباقات القادمة في الموسم، مقدمين شكرهم إلى الاتحاد الملكي وكافة اللجان على التنظيم الجيد للسباقات.
MENAFN19102024000055011008ID1108797938
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.