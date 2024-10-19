مشاركة واسعة في انطلاق الموسم الجديد لسباقات القدرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬السباقات‭ ‬التأهيلية‭ ‬المحلية‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬و80‭ ‬كم‭ ‬والسباق‭ ‬التأهيلي‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭. ‬وشهدت‭ ‬السباقات‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الاسطبلات‭ ‬المحلية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬163‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة‭.‬

وشارك‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬40‭ ‬كم،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬السباق‭ ‬بنجاح‭.‬

وأقيمت‭ ‬السباقات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية،‭ ‬حيث‭ ‬استطاع‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬تحقيق‭ ‬صدارة‭ ‬السباق‭ ‬التأهيلي‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭.‬

وأقيم‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬التأهيلي‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مراحل،‭ ‬وسباق‭ ‬80‭ ‬كم‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مراحل‭ ‬أيضاً،‭ ‬فيما‭ ‬أقيم‭ ‬سباق‭ ‬40‭ ‬كم‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬واحدة‭. ‬وأشاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬السباقات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الاسطبلات،‭ ‬متمنين‭ ‬لجميع‭ ‬الفرسان‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬التأهيلية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬محطة‭ ‬إعدادية‭ ‬مهمة‭ ‬للاسطبلات‭ ‬والفرسان‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬إمكانيات‭ ‬الجياد‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬عبر‭ ‬التأهل‭ ‬للسباقات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬مقدمين‭ ‬شكرهم‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬وكافة‭ ‬اللجان‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬الجيد‭ ‬للسباقات‭.‬