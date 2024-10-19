((طموح)) تقيم ورشة التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر في المؤسسات الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ضمن مشروعها الشامل لتطوير الكوادر الرياضية في الأندية والاتحادات الوطنية، يقيم «مركز طموح للتدريب والتطوير» بشركة طموح للإدارة الرياضية اليوم ورشة العمل المجانية تحت عنوان «التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر في المؤسسات الرياضية»، والتي تستهدف الأفراد الذين يمثلون العديد من الجهات الرياضية في المملكة.
وستقام الورشة الرياضية التي تنطلق اليوم الأحد وتستمر لمدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس القادم، في جامعة المملكة، ويحاضر فيها الدكتور بشير عبدالخالق من جمهورية لبنان.
وتعدّ هذه الورشة هي السادسة التي تنظمها الشركة مجانًّا للمشاركين، بهدف عموم الفائدة للجميع، حيث يشارك فيها قرابة ٦٥ فردًا حضوريا، إضافة إلى وجود رابط خاص للمشاركين عن بعد وعددهم ٣٠ فردًا.
أهداف الورشة
وستتناول الورشة العديد من المحاور المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر في المؤسسات الرياضية، والتي تهم أصحاب الشأن في الأندية والاتحادات على حد سواء، وأبرزها المحاور: مقدمة في التخطيط الاستراتيجي، ماهية التخطيط الاستراتيجي، نظرة تاريخية في التخطيط الاستراتيجي، أهمية التخطيط الاستراتيجي، أهداف التخطيط الاستراتيجي، الأخطاء الشائعة في غياب التخطيط الاستراتيجي، تمارين عملية وأمثلة، تعريف إدارة المخاطر، تعريف المخاطر الرياضية، العلاقة بين التخطيط الرياضي و إدارة المخاطر، حالات تاريخية في إدارة المخاطر، تمارين عملية لإدارة المخاطر.
خبرات تراكمية
ويمتلك المحاضر د. بشير عبدالخالق خبرات تراكمية كبيرة في مجال عمله فهو أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية بقسم التربية البدنية والرياضية، منسق قسم الماستر في الإدارة الرياضية، منسق عام ومراقب معتمد من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، محاضر وخبير دولي في رياضة ذوي الإعاقة، المدير الفني للجنة البارالمبية اللبنانية، عضو اللجنه الفنية والمسابقات باتحاد غرب آسيا البارالمبي.
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