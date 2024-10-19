((طموح)) تقيم ورشة التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر في المؤسسات الرياضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ضمن‭ ‬مشروعها‭ ‬الشامل‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الوطنية،‭ ‬يقيم‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬طموح‭ ‬للتدريب‭ ‬والتطوير‮»‬‭ ‬بشركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬اليوم‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬المجانية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وستقام‭ ‬الورشة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬وتستمر‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم،‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة،‭ ‬ويحاضر‭ ‬فيها‭ ‬الدكتور‭ ‬بشير‭ ‬عبدالخالق‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬لبنان‭.‬

وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬هي‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الشركة‭ ‬مجانًّا‭ ‬للمشاركين،‭ ‬بهدف‭ ‬عموم‭ ‬الفائدة‭ ‬للجميع،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬قرابة‭ ‬‮٦٥‬‭ ‬فردًا‭ ‬حضوريا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬رابط‭ ‬خاص‭ ‬للمشاركين‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬وعددهم‭ ‬‮٣٠‬‭ ‬فردًا‭.‬

أهداف‭ ‬الورشة

وستتناول‭ ‬الورشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬والتي‭ ‬تهم‭ ‬أصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬وأبرزها‭ ‬المحاور‭: ‬مقدمة‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬ماهية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬نظرة‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬أهمية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬أهداف‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬الأخطاء‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬تمارين‭ ‬عملية‭ ‬وأمثلة،‭ ‬تعريف‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬تعريف‭ ‬المخاطر‭ ‬الرياضية،‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬التخطيط‭ ‬الرياضي‭ ‬و‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬حالات‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬تمارين‭ ‬عملية‭ ‬لإدارة‭ ‬المخاطر‭.‬

‭ ‬خبرات‭ ‬تراكمية

ويمتلك‭ ‬المحاضر‭ ‬د‭. ‬بشير‭ ‬عبدالخالق‭ ‬خبرات‭ ‬تراكمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمله‭ ‬فهو‭ ‬أستاذ‭ ‬محاضر‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بقسم‭ ‬التربية‭ ‬البدنية‭ ‬والرياضية،‭ ‬منسق‭ ‬قسم‭ ‬الماستر‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬منسق‭ ‬عام‭ ‬ومراقب‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحادين‭ ‬الآسيوي‭ ‬والدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬محاضر‭ ‬وخبير‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬عضو‭ ‬اللجنه‭ ‬الفنية‭ ‬والمسابقات‭ ‬باتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬البارالمبي‭.‬