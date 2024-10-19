عسكر يجتمع مع وزير الرياضة الروسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نقل د. عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، إلى معالي ميخائيل ديغتياريف وزير الرياضة بجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك خلال الاجتماع الذي جمعهما على هامش المنتدى الرياضي الدولي الثاني عشر «روسيا قوة رياضية» في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان الروسية.
وعبر د. عبدالرحمن صادق عسكر في بداية الاجتماع عن شكره لروسيا الاتحادية الصديقة على دعوتها لمملكة البحرين للمشاركة في هذا المنتدى الرياضي المهم، مؤكداً أن ذلك يعكس عمق العلاقات القوية البحرينية الروسية على المستوى الرياضي، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب والاستفادة من الخبرات الروسية الكبيرة لتطوير القطاع الرياضي في المملكة.
من جانبه عبر ميخائيل ديغتياريف عن ترحيبه بالمشاركة البحرينية الفاعلة في المنتدى الرياضي، مقدماً تهانيه للقيادة الرياضية في المملكة على النتائج المبهرة التي حققتها الرياضة البحرينية في الآونة الأخيرة، في مقدمتها إنجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بعد محافظته على لقب بطولة العالم للقدرة، إلى جانب الإنجاز التاريخي في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، مؤكداً أن روسيا تسعى للمزيد من التعاون مع البحرين في المجال الرياضي، تفعيلاً للعلاقات المميزة التي تجمع الطرفين.
MENAFN19102024000055011008ID1108797936
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.