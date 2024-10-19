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عسكر يجتمع مع وزير الرياضة الروسي

10/19/2024 4:06:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نقل‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬إلى‭ ‬معالي‭ ‬ميخائيل‭ ‬ديغتياريف‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬بجمهورية‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬قوة‭ ‬رياضية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أوفا‭ ‬بجمهورية‭ ‬باشكورتوستان‭ ‬الروسية‭.‬

وعبر‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لروسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديقة‭ ‬على‭ ‬دعوتها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬القوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرياضي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الروسية‭ ‬الكبيرة‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬ميخائيل‭ ‬ديغتياريف‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الرياضي،‭ ‬مقدماً‭ ‬تهانيه‭ ‬للقيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المبهرة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬إنجاز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬بعد‭ ‬محافظته‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تسعى‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬تفعيلاً‭ ‬للعلاقات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الطرفين‭.‬

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