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الخالدية يغادر غدًا لمواجهة القوة الجوية

10/19/2024 4:06:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يغادر‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الإثنين‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد،‭ ‬استعداداً‭ ‬للمواجهة‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬والذي‭ ‬يتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وسيقام‭ ‬اللقاء‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬المدينة‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

وقد‭ ‬حصد‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الآسيوي‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ (‬3-2‭) ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬التركمنستاني‭ (‬1-‭.). ‬

وتواصلت‭ ‬تحضيرات‭ ‬الخالدية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬وتخللها‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬المنامة،‭ ‬وقد‭ ‬انتظم‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬بالتدريبات‭ ‬استعدادا‭ ‬للمواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬آسيويا‭.‬

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