الخالدية يغادر غدًا لمواجهة القوة الجوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يغادر يوم غد الإثنين فريق الخالدية الأول لكرة القدم إلى العاصمة العراقية بغداد، استعداداً للمواجهة المهمة أمام فريق القوة الجوية العراقي والذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، وسيقام اللقاء يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر على ملعب استاد المدينة الدولي في بغداد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2.
وقد حصد الخالدية في مشواره الآسيوي 3 نقاط من الجولتين السابقتين، حيث خسر من التعاون السعودي (3-2) وفاز على ألتين أسير التركمنستاني (1-.).
وتواصلت تحضيرات الخالدية خلال فترة التوقف الدولي وتخللها خوض مباراة ودية أمام المنامة، وقد انتظم يوم الجمعة جميع اللاعبين الدوليين بالتدريبات استعدادا للمواجهة المرتقبة آسيويا.
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