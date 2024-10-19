الأهلي يختتم تدريباته ويغادر إلى الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
اختتم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس السبت وسيغادر ظهر اليوم الأحد إلى دولة الكويت الشقيقة من أجل خوض المواجهة الأولى في بطولة دوري غرب آسيا (واصل) عن منطقة الخليج، حيث يحل ضيفاً على فريق الكويت الكويتي في اللقاء الذي يجمعهما في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الإثنين وذلك على صالة مجمع صالات سعد العبدالله.
ويسجل النادي الأهلي مشاركته التاريخية الأولى في هذا البطولة التي انطلقت قبل عامين، علما بأن هذه النسخة هي الثالثة، وقد شارك المنامة في النسختين الماضيتين، في حين شارك المحرق في النسخة الثانية.
ويلعب النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم الكويت الكويتي وشباب الأهلي الإماراتي والبشائر العماني، وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما يتأهل ثاني وثالث كل مجموعة إلى المرحلة الثانية التي تقام فيها مباريات إخراج المغلوب من مباراتين، ويتأهل الفائزان ليكملا عقد الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.
في المقابل يلعب ممثل الوطن الآخر نادي المنامة في المجموعة الثانية إلى جانب أندية القادسية الكويتي والعربي القطري والاتحاد السعودي، ويبدأ المنامة مشواره في الكويت أيضاً بمواجهة القادسية بتاريخ 28 أكتوبر الجاري.
ويقود الأهلي مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة وهو اللبناني جاد الحاج وتضم تشكيلته كل من ميثم جميل وهشام سرحان وعلي عقيل ومحمد قربان علي شكرالله وصادق شكرالله وأحمد حسن الدرازي وعدد من الوجوه الشابة بالإضافة إلى ثلاثة محترفين من أمريكا وهو كيلفتون ألكسندر الذي يلعب في صفوف منتخبنا الوطني وديواين جاكسون وجوردان ستيفن.
وتعد هذه المباراة هي الرسمية الأولى للفريق مع مدربه الجديد ومحترفيه الثلاثة، علما أن الأهلي اكتفى بالاستعداد محليا وخاض مباراة ودية واحدة أمام نادي الخليج السعودي.
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