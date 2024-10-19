الأهلي يختتم تدريباته ويغادر إلى الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





اختتم‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬تدريباته‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬وسيغادر‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬واصل‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬يجمعهما‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الإثنين‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مجمع‭ ‬صالات‭ ‬سعد‭ ‬العبدالله‭.‬

ويسجل‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬مشاركته‭ ‬التاريخية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شارك‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭.‬

ويلعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬وشباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الإماراتي‭ ‬والبشائر‭ ‬العماني،‭ ‬وتقام‭ ‬المباريات‭ ‬بنظام‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب،‭ ‬ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬يتأهل‭ ‬ثاني‭ ‬وثالث‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فيها‭ ‬مباريات‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭ ‬من‭ ‬مباراتين،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬ليكملا‭ ‬عقد‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬المتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يلعب‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬الآخر‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أندية‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬والعربي‭ ‬القطري‭ ‬والاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬ويبدأ‭ ‬المنامة‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أيضاً‭ ‬بمواجهة‭ ‬القادسية‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويقود‭ ‬الأهلي‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وهو‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬وتضم‭ ‬تشكيلته‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ميثم‭ ‬جميل‭ ‬وهشام‭ ‬سرحان‭ ‬وعلي‭ ‬عقيل‭ ‬ومحمد‭ ‬قربان‭ ‬علي‭ ‬شكرالله‭ ‬وصادق‭ ‬شكرالله‭ ‬وأحمد‭ ‬حسن‭ ‬الدرازي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬وهو‭ ‬كيلفتون‭ ‬ألكسندر‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وديواين‭ ‬جاكسون‭ ‬وجوردان‭ ‬ستيفن‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬هي‭ ‬الرسمية‭ ‬الأولى‭ ‬للفريق‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬ومحترفيه‭ ‬الثلاثة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬اكتفى‭ ‬بالاستعداد‭ ‬محليا‭ ‬وخاض‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬نادي‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭.‬