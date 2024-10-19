Sunday, 20 October 2024 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يختتم تدريباته ويغادر إلى الكويت

10/19/2024 4:06:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة


اختتم‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬تدريباته‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬وسيغادر‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬واصل‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬يجمعهما‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الإثنين‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مجمع‭ ‬صالات‭ ‬سعد‭ ‬العبدالله‭.‬

ويسجل‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬مشاركته‭ ‬التاريخية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شارك‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭.‬

ويلعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬وشباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الإماراتي‭ ‬والبشائر‭ ‬العماني،‭ ‬وتقام‭ ‬المباريات‭ ‬بنظام‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب،‭ ‬ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬يتأهل‭ ‬ثاني‭ ‬وثالث‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فيها‭ ‬مباريات‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭ ‬من‭ ‬مباراتين،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬ليكملا‭ ‬عقد‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬المتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يلعب‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬الآخر‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أندية‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬والعربي‭ ‬القطري‭ ‬والاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬ويبدأ‭ ‬المنامة‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أيضاً‭ ‬بمواجهة‭ ‬القادسية‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويقود‭ ‬الأهلي‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وهو‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬وتضم‭ ‬تشكيلته‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ميثم‭ ‬جميل‭ ‬وهشام‭ ‬سرحان‭ ‬وعلي‭ ‬عقيل‭ ‬ومحمد‭ ‬قربان‭ ‬علي‭ ‬شكرالله‭ ‬وصادق‭ ‬شكرالله‭ ‬وأحمد‭ ‬حسن‭ ‬الدرازي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬وهو‭ ‬كيلفتون‭ ‬ألكسندر‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وديواين‭ ‬جاكسون‭ ‬وجوردان‭ ‬ستيفن‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬هي‭ ‬الرسمية‭ ‬الأولى‭ ‬للفريق‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬ومحترفيه‭ ‬الثلاثة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬اكتفى‭ ‬بالاستعداد‭ ‬محليا‭ ‬وخاض‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬نادي‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭.‬

MENAFN19102024000055011008ID1108797934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث