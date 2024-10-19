عيسى بن علي: رعاية خالد بن حمد للجولة يعطيها زخما وبُعدا مميزا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لجولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬3‭ ‬ x ‭ ‬3‭

‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬لجولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬يُعطي‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬زخماً‭ ‬كبيراً‭ ‬وبُعداً‭ ‬مميزاً،‭ ‬ويُعد‭ ‬تأكيداً‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬سموه‭ ‬بجميع‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مُختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬والرياضات‭.‬

وأضاف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭: ‬‮«‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬يُعطي‭ ‬الدافع‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬نجاح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ويُحفز‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بهدف‭ ‬إخراج‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬واستثمار‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬السلاوية‭ ‬العالمية‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأضاف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬باستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬والذي‭ ‬ستستمتع‭ ‬به‭ ‬الجماهير‭ ‬السلاوية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬ومتابعة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات،‭ ‬والبحرين‭ ‬جاهزة‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬التحضير‭ ‬والتجهيز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والمتابعات‭ ‬المستمرة،‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬الميداني‭ ‬ومشاهدة‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬الرائع‭ ‬والذي‭ ‬سيتزين‭ ‬بالحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬البطولة‭ ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬تماماً‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تلقيناه‭ ‬من‭ ‬ثناء‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‮»‬‭.‬