عيسى بن علي: رعاية خالد بن حمد للجولة يعطيها زخما وبُعدا مميزا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لجولة البحرين العالمية 3 x 3
لكرة السلة، أن رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لجولة البحرين العالمية يُعطي هذا الحدث العالمي زخماً كبيراً وبُعداً مميزاً، ويُعد تأكيداً على اهتمام سموه بجميع الفعاليات الرياضية التي تحتضنها مملكة البحرين في مُختلف الألعاب والرياضات.
وأضاف عيسى بن علي: «الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن حمد يُعطي الدافع للجنة المنظمة العليا وجميع العاملين في البطولة لبذل المزيد من الجهود من أجل ضمان نجاح مملكة البحرين في تنظيم هذه الجولة العالمية للعام الثاني على التوالي، ويُحفز الجميع على العمل على إخراج هذا الحدث بالصورة المطلوبة».
وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة أهمية بذل المزيد من الجهود بين كافة أعضاء اللجنة بهدف إخراج الجولة العالمية بأفضل صورة واستثمار الحدث في الترويج لمملكة البحرين وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية في ظل مشاركة أعداد كبيرة من الفرق السلاوية العالمية متمنيا لجميع الأعضاء التوفيق والنجاح.
وأضاف سمو الشيخ عيسى بن علي: «نحن سعداء للغاية باستضافة مملكة البحرين هذا الحدث العالمي للمرة الثانية، والذي ستستمتع به الجماهير السلاوية في البحرين والتي تحرص على حضور ومتابعة مثل هذه الفعاليات، والبحرين جاهزة لاستضافة هذا الحدث بعد أشهر عديدة من التحضير والتجهيز من خلال الاجتماعات والمتابعات المستمرة، وصولاً الى العمل الميداني ومشاهدة ما يحصل حالياً على أرض الواقع من خلال هذا الملعب الرائع والذي سيتزين بالحضور الجماهيري في يومي البطولة ونحن واثقون تماماً من نجاح هذه الاستضافة خصوصاً في ظل ما تلقيناه من ثناء من جانب الاتحاد الدولي لكرة السلة».
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