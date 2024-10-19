خالد بن حمد يرعى سباق الأطفال للترايثلون ويتوج الأبطال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بحضور ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أقيم أمس السبت 19 أكتوبر 2024 بفندق سوفوتيل الزلاق سباق الترايثلون للأطفال والذي نظمته بدعم من اللجنة الأولمبية البحرينية أكاديمية ذا ترايثليت فاكتوري.
وشهد السباق الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة رئيس أكاديمية ذا تراي -ثليت فاكتوري والسيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية والسيد عبدالله عبدالسلام رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون وعدد من المدعوين والضيوف.
وعقب نهاية السباق قام سمو الشيخ خالد بن حمد بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مختلف الفئات، وهي فئة 6-7 سنوات (25 متر سباحة)، (800 متر دراجات)، (300 متر جري)، فئة 8-9 سنوات (50 متر سباحة)، (800 متر دراجات)، (600 متر جري)، فئة 10-11 سنة (150 متر سباحة)، 2 كيلو (دراجات هوائية)، (1 كيلو جري)، فئة 12-13 سنة (200 متر سباحة)، (4 كيلو دراجات)، (2 كيلو جري)، فئة 14-15 سنة (300 متر سباحة)، (4 كيلو دراجات)، (2 كيلو جري).
وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته البالغة بهذه المشاركة الواسعة من الأطفال في سباق الترايثلون، مؤكدا سموه أهمية هذا السباق في تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة واعتمادها كأسلوب حياة صحي.
وأضاف سموه: «إن سباق الترايثلون للأطفال يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني منذ الصغر، ويسهم في بناء جيل رياضي قادر على تحقيق الإنجازات في المستقبل. نحن نحرص على دعم هذه الفعاليات التي تعزز الروح الرياضية والتحدي بين الأطفال وتزرع فيهم قيم المثابرة والعزيمة».
وذكر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن هذه الفعاليات الرياضية لا تقتصر فقط على الجوانب البدنية، بل تسهم أيضًا في تعزيز القيم الاجتماعية مثل التعاون والاحترام وروح الفريق بين الأطفال، ما يساعد على تنمية شخصية الأطفال وتعزيز التواصل بينهم وبين أقرانهم في جو من التنافس الإيجابي، شاكرا ومقدرا سموه الجهود التي تبذلها أكاديمية ذا ترايثليت فاكتوري عبر هذا السباق السنوي لما فيه من متعة وفائدة للأطفال المشاركين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
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