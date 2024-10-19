خالد بن حمد يرعى سباق الأطفال للترايثلون ويتوج الأبطال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بحضور‭ ‬ورعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬بفندق‭ ‬سوفوتيل‭ ‬الزلاق‭ ‬سباق‭ ‬الترايثلون‭ ‬للأطفال‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أكاديمية‭ ‬ذا‭ ‬ترايثليت‭ ‬فاكتوري‭.‬

وشهد‭ ‬السباق‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬أكاديمية‭ ‬ذا‭ ‬تراي‭ -‬ثليت‭ ‬فاكتوري‭ ‬والسيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالسلام‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬والضيوف‭.‬

وعقب‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭ ‬قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بتتويج‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات،‭ ‬وهي‭ ‬فئة‭ ‬6‭-‬7‭ ‬سنوات‭ (‬25‭ ‬متر‭ ‬سباحة‭)‬،‭ (‬800‭ ‬متر‭ ‬دراجات‭)‬،‭ (‬300‭ ‬متر‭ ‬جري‭)‬،‭ ‬فئة‭ ‬8‭-‬9‭ ‬سنوات‭ (‬50‭ ‬متر‭ ‬سباحة‭)‬،‭ (‬800‭ ‬متر‭ ‬دراجات‭)‬،‭ (‬600‭ ‬متر‭ ‬جري‭)‬،‭ ‬فئة‭ ‬10‭-‬11‭ ‬سنة‭ (‬150‭ ‬متر‭ ‬سباحة‭)‬،‭ ‬2‭ ‬كيلو‭ (‬دراجات‭ ‬هوائية‭)‬،‭ (‬1‭ ‬كيلو‭ ‬جري‭)‬،‭ ‬فئة‭ ‬12‭-‬13‭ ‬سنة‭ (‬200‭ ‬متر‭ ‬سباحة‭)‬،‭ (‬4‭ ‬كيلو‭ ‬دراجات‭)‬،‭ (‬2‭ ‬كيلو‭ ‬جري‭)‬،‭ ‬فئة‭ ‬14‭-‬15‭ ‬سنة‭ (‬300‭ ‬متر‭ ‬سباحة‭)‬،‭ (‬4‭ ‬كيلو‭ ‬دراجات‭)‬،‭ (‬2‭ ‬كيلو‭ ‬جري‭).‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬البالغة‭ ‬بهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الترايثلون،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬واعتمادها‭ ‬كأسلوب‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭.‬

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‬وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬سباق‭ ‬الترايثلون‭ ‬للأطفال‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬منذ‭ ‬الصغر،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬رياضي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬نحن‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتحدي‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬وتزرع‭ ‬فيهم‭ ‬قيم‭ ‬المثابرة‭ ‬والعزيمة‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬البدنية،‭ ‬بل‭ ‬تسهم‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مثل‭ ‬التعاون‭ ‬والاحترام‭ ‬وروح‭ ‬الفريق‭ ‬بين‭ ‬الأطفال،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬شخصية‭ ‬الأطفال‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬أقرانهم‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬الإيجابي،‭ ‬شاكرا‭ ‬ومقدرا‭ ‬سموه‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬أكاديمية‭ ‬ذا‭ ‬ترايثليت‭ ‬فاكتوري‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬السنوي‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬متعة‭ ‬وفائدة‭ ‬للأطفال‭ ‬المشاركين‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬