خلاف على البيتزا ينتهي بجريمة قتل

MENAFN - Khaberni) خبرني - تسبّب كره دفين وغيرة بين امرأتين هنديتين من نفس العائلة، باندلاع شجار كبير بدأ برفض توزيع حصص من البيتزا بين أفراد الأسرة، ثم تطوّر إلى إطلاق نار وقوع ضحية واعتقال 4 على ذمة القضية.

وفي التفاصيل، تلقت الشرطة الهندية بلاغاً من "جي تي بي" تفيد بأن امرأة تدعى "سعدما" أُحضرت إلى المستشفى مصابة بطلق ناري

يوم الأربعاء.





تفاصيل الجريمة

وبحس موقع "أن دي تي في"، كشف التحقيق الأوّلي أن صهر الضحية زيشان أحضر البيتزا لجميع أفراد الأسرة يوم الأربعاء، وأعطى لكل فرد في الأسرة حصّته، بما في ذلك "سدما"، زوجة شقيقه الأصغر جافيد.

لكن "سعدية" زوجة زيشان، التي كانت على خلاف سابق مع سدما، انزعجت من مشاركة زوجها الطعام مع زوجة أخيها، ما أدى إلى نشوب شجار جديد بين المرأتين حاول زوجيهما فضه. لكن الغيرة المشتعلة بينهما دفعتهما إلى تطوير الشجار بالاستعانة بأشقائهما، ما انتهى بطلقة نارية في بطن سدما.

وعلى صوت الرصاص تجمهر الجيران واقتحموا المنزل، فألقوا القبض على أشقاء سعدية وحجزوهم في إحدى الغرف منعاً للفرار بانتظار وصول الشرطة، فيما نُقلت سعدما إلى المستشفى وخضعت لجراحة استخرجت الرصاصة، ووصف الأطباء حالها بالمستقرة.