Sunday, 20 October 2024 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خلاف على البيتزا ينتهي بجريمة قتل

10/19/2024 3:06:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تسبّب كره دفين وغيرة بين امرأتين هنديتين من نفس العائلة، باندلاع شجار كبير بدأ برفض توزيع حصص من البيتزا بين أفراد الأسرة، ثم تطوّر إلى إطلاق نار وقوع ضحية واعتقال 4 على ذمة القضية.

وفي التفاصيل، تلقت الشرطة الهندية بلاغاً من مستشفى "جي تي بي" تفيد بأن امرأة تدعى "سعدما" أُحضرت إلى المستشفى مصابة بطلق ناري
يوم الأربعاء.


تفاصيل الجريمة

وبحس موقع "أن دي تي في"، كشف التحقيق الأوّلي أن صهر الضحية زيشان أحضر البيتزا لجميع أفراد الأسرة يوم الأربعاء، وأعطى لكل فرد في الأسرة حصّته، بما في ذلك "سدما"، زوجة شقيقه الأصغر جافيد.

لكن "سعدية" زوجة زيشان، التي كانت على خلاف سابق مع سدما، انزعجت من مشاركة زوجها الطعام مع زوجة أخيها، ما أدى إلى نشوب شجار جديد بين المرأتين حاول زوجيهما فضه. لكن الغيرة المشتعلة بينهما دفعتهما إلى تطوير الشجار بالاستعانة بأشقائهما، ما انتهى بطلقة نارية في بطن سدما.

وعلى صوت الرصاص تجمهر الجيران واقتحموا المنزل، فألقوا القبض على أشقاء سعدية وحجزوهم في إحدى الغرف منعاً للفرار بانتظار وصول الشرطة، فيما نُقلت سعدما إلى المستشفى وخضعت لجراحة استخرجت الرصاصة، ووصف الأطباء حالها بالمستقرة.

MENAFN19102024000151011027ID1108797898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث