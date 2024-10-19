حادث غريب .. لصوص يسرقون 100 فردة حذاء يمنى فقط!

MENAFN - Khaberni) خبرني - اقتحم لصوص متجراً في الولايات المتحدة وسرقا أكثر من 100 حذاء، ولكن فقط من أحذية القدم اليمنى.

ووقعت الحادثة الغريبة في متجر Sole Bros 513 في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وجد المالك، هانتر إميغ، كومة من صناديق الأحذية المفتوحة متناثرة داخل وحول الباب المفتوح لغرفة التخزين، وفقاً لصحيفة "ميترو".

ونشر إميغ على فيسبوك يوم الخميس الماضي صوراً للفوضى وطلب المساعدة في القبض على المشتبه بهم، وأظهرت صورتان عشرات صناديق الأحذية المفتوحة ومعظمها من ماركة Nike وخط Jordan .

وشارك إيميج مقطعاً قصيراً من لقطات كاميرات المراقبة خارج متجره يظهر رجلاً يرتدي هودي حمراء وبنطال رياضي وحقيبة سفر كبيرة، ويحتسي مشروباً ثم يسلمه لرجل يرتدي زياً داكن اللون.

وكان كلا الرجلين يرتديان قلنسوة وكان الرجل الذي يرتدي الزي الداكن يرتدي قناعاً، وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة بالأبيض والأسود رجلاً يرتدي قلنسوة يمشي داخل متجر ومعه حفنة من الأحذية.

وأظهر مقطع فيديو بالأبيض والأسود من داخل المتجر رجلاً يسلط ضوءاً على الأرفف ويحمل حفنة من الأحذية في ذراعه.

وفي مقطع فيديو آخر، تحدث الرجل، الذي يرتدي الزي الداكن على هاتف محمول، وبدا أنه يعرج وهو يبتعد للخارج.

كما شارك إيمغ صورة لامرأة ترتدي نظارة وسترة منقوشة وتحمل حقيبة بيضاء كبيرة.

كما سُرقت من متجر إيمغ في وسط مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو عدة أزواج كاملة من الأحذية، والعديد من قطع الملابس والعناصر الأخرى والممتلكات الشخصية.

وعرض المتجر مكافأة للحصول على معلومات تؤدي إلى اللصوص.



