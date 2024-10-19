حادث غريب .. لصوص يسرقون 100 فردة حذاء يمنى فقط!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اقتحم لصوص متجراً في الولايات المتحدة وسرقا أكثر من 100 حذاء، ولكن فقط من أحذية القدم اليمنى.
ووقعت الحادثة الغريبة في متجر Sole Bros 513 في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وجد المالك، هانتر إميغ، كومة من صناديق الأحذية المفتوحة متناثرة داخل وحول الباب المفتوح لغرفة التخزين، وفقاً لصحيفة "ميترو".
ونشر إميغ على فيسبوك يوم الخميس الماضي صوراً للفوضى وطلب المساعدة في القبض على المشتبه بهم، وأظهرت صورتان عشرات صناديق الأحذية المفتوحة ومعظمها من ماركة Nike وخط Jordan .
وشارك إيميج مقطعاً قصيراً من لقطات كاميرات المراقبة خارج متجره يظهر رجلاً يرتدي هودي حمراء وبنطال رياضي وحقيبة سفر كبيرة، ويحتسي مشروباً ثم يسلمه لرجل يرتدي زياً داكن اللون.
وكان كلا الرجلين يرتديان قلنسوة وكان الرجل الذي يرتدي الزي الداكن يرتدي قناعاً، وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة بالأبيض والأسود رجلاً يرتدي قلنسوة يمشي داخل متجر ومعه حفنة من الأحذية.
وأظهر مقطع فيديو بالأبيض والأسود من داخل المتجر رجلاً يسلط ضوءاً على الأرفف ويحمل حفنة من الأحذية في ذراعه.
وفي مقطع فيديو آخر، تحدث الرجل، الذي يرتدي الزي الداكن على هاتف محمول، وبدا أنه يعرج وهو يبتعد للخارج.
كما شارك إيمغ صورة لامرأة ترتدي نظارة وسترة منقوشة وتحمل حقيبة بيضاء كبيرة.
كما سُرقت من متجر إيمغ في وسط مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو عدة أزواج كاملة من الأحذية، والعديد من قطع الملابس والعناصر الأخرى والممتلكات الشخصية.
وعرض المتجر مكافأة للحصول على معلومات تؤدي إلى اللصوص.
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