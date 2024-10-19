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رحلة تجميلية تنتهي بكارثة.. فتاة تعود من تركيا بلا أسنان

10/19/2024 3:06:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - انضمت عشرينية بلجيكية إلى قائمة ضحايا عمليات التجميل الفاشلة في تركيا، حيث عادت إلى بلادها بوجه مشوه وأسنان مفقودة بالكامل، بعد أن سافرت إلى تركيا، أملاً في تحسين مظهر أسنانها بتكلفة منخفضة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، كانت آلانا بون (26 عاماً) تتوق إلى تجميل أسنانها، فعرّفتها صديقة والدتها على طبيب أسنان في تركيا، وتواصلت مع العيادة، لمناقشة خطة علاجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بصور أشعة لأسنانها.


مشاركة قصتها للعبرة

بعد 6 أشهر من حجز الموعد، سافرت إلى تركيا من أجل وضع تيجان على أسنانها لتجميلها مقابل 7 آلاف دولار. كما دفعت 3 آلاف دولار إضافية كتكاليف إضافية من ضمنها ثمن حجز تذكرة السفر والإقامة في الفندق.

وتؤكد آلانا، أنها ليست مستاءة من خسارتها المال فقط، بل فقدانها أسنانها، واضطرارها مجدداً للخضوع إلى جراحات كثيرة، لتصليح ما خرّبته عملية تركيا الفاشلة.

وتمنت آلانا، التي تعمل متخصّصة في الموارد البشرية، أن يأخذ الآخرون قصتها للعبرة، لأنها للأسف لم تجد من يحذرها قبل السفر إلى تركيا.



العملية في تركيا

تحدثت عن الألم خلال خضوعها للعملية في تركيا، قائلة إنهم أزالوا جميع أسنانها الطبيعية في المرحلة الأولى. وذكرت أنها أصيبت بألم حاد في اليوم الأول للجراحة، لكنها أُبلغت بأنّه أمر طبيعي يمكن التغلب عليه بتناول المسكنات.

تقرّر بعد ذلك نزع العصب، ما أدى بطبيعة الحال إلى تكاليف إضافية، وبعد يومين ركب الأطباء تيجاناً دائمة لأسنان آلانا، لكن الألم لم ينته، بل تواصل لعدة أيام، ثم بدأت تشعر بوجود "أخاديد" في فمها من شدة الورم، وكان مصحوباً بطعم كريه.

وبعدما شعرت بأن النقاش عبر الهاتف مع العيادة التركية أصبح عقيماً، زارت عيادة محلية للحصول على رأي ثانٍ، حيث أكد لها الأطباء أن العلاج التركي كان فاشلاً تماماً.


رحلة طويلة من العلاج

دخلت آلانا في دوامة جديدة لإصلاح ما خرّبته العملية الفاشلة بتكلفة وصلت إلى 48 ألف دولار. وبعدما خفّ الورم من فمها، خضعت لـ8 جراحات جديدة وعمليات زرع أسنان من أصل 12، لاستعادة وجهها بفم طبيعي.

ورغم أنها لم تتخلص من الألم تماماً، إلا أن آلانا تشعر بالارتياح الآن، لأن العمل الفاشل قد أزيل، مع أنه لا يزال أمامها طريق طويل للتعافي، حيث تتوقع أن تكتمل كل علاجاتها بحلول يوليو (تموز) 2025.

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