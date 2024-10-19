دقيق السميد- هل يساعد على التخسيس؟

MENAFN - Khaberni) خبرني -دقيق السميد من الأنواع التي تحتوي على كمية جيدة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ولكن يجب الحذر جيدًا من الإفراط في تناوله، لأنه قد يتسبب في بعض الأضرار.





يستعرض هذا

التقرير ، تأثير دقيق السميد على وزن الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Health line".





هل دقيق السميد فعال في التخسيس؟

أثبتت نتائج بعض الدراسات أنه لا يمكن الاعتماد على دقيق السميد في تخسيس الجسم، وذلك لأن ذلك يعتمد على بعض العوامل من بينها:





- الكمية، فكلما زادت الكمية زاد وزن الجسم بشكل كبير.





- طريقة التحضير، وبالتالي في حالة إضافة السميد إلى مواد غير مغذية، فمن الممكن الحصول على نتائج عكسية.





- النظام الغذائي الكلي، حيث أن تناول السميد بمفرده لا يساعد على فقدان الوزن، وبالتالي فهو يحتاج إلى نظام غذائي متكامل للحصول على أفضل النتائج.





كيف يساعد دقيق السميد على فقدان الوزن؟

يتميز دقيق السميد باحتوائه على كمية جيدة من العناصر الغذائية التي تساعد على فقدان الوزن، ومن بينها:





- الألياف الغذائية، وبالتالي تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة، ومن ثم فقدان الوزن بشكل أسهل.





- مصدر جيد للبروتين، وبالتالي سهولة بناء عضلات الجسم والحفاظ على الشعور بالشبع.





- منخفض الدهون والسعرات الحرارية، وبالتالي فهو رائع للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية.





كيف يتم تناول السميد لفقدان الوزن؟

هناك أكثر من طريقة لتناول السميد بهدف فقدان الوزن، ومن بينها:





- بديل الأرز والمكرونة في العديد من الوجبات، وبالتالي تقليل النشويات المكررة التي يتم تناولها.





- إضافة دقيق السميد إلى الخضروات لزيادة كمية الألياف والفيتامينات والمعادن بالجسم.





- تجنب الإضافات الدهنية بكميات كبيرة، مثل الزبدة والزيوت.





- تناول السميد بكميات معتدلة للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية.