(العون المباشر) الكويتية توزع 500 سلة من المساعدات الغذائية ضمن مشروع يغطي 12 ألف أسرة في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الخرطوم - 19 - 10 (كونا) -- وزعت جمعية (العون المباشر) الكويتية سلال غذائية لنحو 500 أسرة من متضرري السيول والفيضانات بمنطقة (طوكر) شرق السودان ضمن مشروعها الذي يستهدف 12 ألف أسرة بتكلفة تصل الى مليوني دولار.
وقال مسؤول المشروعات والمياه بالمكتب القطري للعون المباشر في السودان أحمد الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "إن السلال الموزعة تحتوي على 10 كيلوغرامات من السكر والدقيق الممتاز والعدس الأحمر الجيد بالإضافة إلى 5 كيلوغرامات من دقيق الذرة و4 لترات من الزيت إلى جانب حليب بودرة بنسبة 20 بالمئة مخصصة للمرضعات".
واكد الشيخ أن توزيع الإغاثة الغذائية والمشمعات في (طوكر) يمثل استجابة إنسانية عاجلة تساهم في تخفيف المعاناة وتحسين الظروف المعيشية للمتضررين مع التأكيد على أهمية استدامة هذه الجهود وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ويستهدف مشروع توزيع سلال المواد الغذائية المتنوعة ما يزيد على 12 الف اسرة في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان الشمالية ونهر النيل مع العلم أن السلة تكفي حاجة الاسرة لنحو 45 يوما. (النهاية) م ع م / ر ج
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