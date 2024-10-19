Sunday, 20 October 2024 06:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(العون المباشر) الكويتية توزع 500 سلة من المساعدات الغذائية ضمن مشروع يغطي 12 ألف أسرة في السودان

10/19/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 19 - 10 (كونا) -- وزعت جمعية (العون المباشر) الكويتية سلال غذائية لنحو 500 أسرة من متضرري السيول والفيضانات بمنطقة (طوكر) شرق السودان ضمن مشروعها الذي يستهدف 12 ألف أسرة بتكلفة تصل الى مليوني دولار.
وقال مسؤول المشروعات والمياه بالمكتب القطري للعون المباشر في السودان أحمد الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "إن السلال الموزعة تحتوي على 10 كيلوغرامات من السكر والدقيق الممتاز والعدس الأحمر الجيد بالإضافة إلى 5 كيلوغرامات من دقيق الذرة و4 لترات من الزيت إلى جانب حليب بودرة بنسبة 20 بالمئة مخصصة للمرضعات".
واكد الشيخ أن توزيع الإغاثة الغذائية والمشمعات في (طوكر) يمثل استجابة إنسانية عاجلة تساهم في تخفيف المعاناة وتحسين الظروف المعيشية للمتضررين مع التأكيد على أهمية استدامة هذه الجهود وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ويستهدف مشروع توزيع سلال المواد الغذائية المتنوعة ما يزيد على 12 الف اسرة في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان الشمالية ونهر النيل مع العلم أن السلة تكفي حاجة الاسرة لنحو 45 يوما. (النهاية) م ع م / ر ج

MENAFN19102024000071011013ID1108797854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث