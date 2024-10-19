(تمهيدي دوري اليد).. انتصارات لخيطان والسالمية والعربي في انطلاق الأسبوع الثالث

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت مواجهات الأسبوع الثالث من منافسات القسم الأول (التمهيدي) لبطولة الدوري
الكويتي العام لكرة اليد (الدمج) موسم (2024 -2025) وشهدت ثلاثة انتصارات لفرق خيطان والسالمية والعربي.
وعلى صالة نادي الكويت واصل (خيطان) عروضه القوية محققا انتصاره الثاني على التوالي وذلك على حساب (الساحل) بنتيجة (44 - 19).
وأنهى (خيطان) شوط المباراة الأول متقدما بنتيجة (19 - 10) ليؤكد تفوقه في شوطها الثاني ملحقا بـ(الساحل) هزيمته الثالثة على التوالي هذا الموسم.
وفي ثاني مباريات
اليوم حقق (السالمية) فوزه الثالث على التوالي وذلك بتغلبه على نظيره (النصر) بنتيجة (34 - 33).
وشهدت مجريات المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم (النصر) بفارق هدفين (17 - 15) حالة من التكافؤ والإثارة بين الفريقين إلا أن (السالمية) تمكن في الشوط الثاني من قلب النتيجة لمصلحته ملحقا بـ(النصر) الهزيمة الأولى هذا الموسم.
وفي ختام مباريات اليوم تمكن (العربي) من تحقيق انتصاره الثالث تواليا بفوزه على (الصليبيخات) بنتيجة (29 - 26).
وأنهى (العربي) شوط المباراة الأول بفارق هدفين (16 - 14) ليؤكد تفوقه في الشوط الثاني ليتعرض (الصليبيخات) لخسارته الثانية على التوالي في الموسم الجاري.
وتستكمل منافسات الأسبوع الثالث يوم غد الأحد بمواجهتي (القرين) مع (كاظمة) و(الفحيحيل) مع (الكويت) على أن يلتقي بعد غد (التضامن) مع (برقان) و(اليرموك) مع (القادسية) علما بأن جميع المباريات تقام على صالة نادي الكويت. (النهاية) ح م ش / م ص ع
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