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(تمهيدي دوري اليد).. انتصارات لخيطان والسالمية والعربي في انطلاق الأسبوع الثالث

10/19/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت مواجهات الأسبوع الثالث من منافسات القسم الأول (التمهيدي) لبطولة الدوري الكويتي العام لكرة اليد (الدمج) موسم (2024 -2025) وشهدت ثلاثة انتصارات لفرق خيطان والسالمية والعربي.
وعلى صالة نادي الكويت واصل (خيطان) عروضه القوية محققا انتصاره الثاني على التوالي وذلك على حساب (الساحل) بنتيجة (44 - 19).
وأنهى (خيطان) شوط المباراة الأول متقدما بنتيجة (19 - 10) ليؤكد تفوقه في شوطها الثاني ملحقا بـ(الساحل) هزيمته الثالثة على التوالي هذا الموسم.
وفي ثاني مباريات اليوم حقق (السالمية) فوزه الثالث على التوالي وذلك بتغلبه على نظيره (النصر) بنتيجة (34 - 33).
وشهدت مجريات المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم (النصر) بفارق هدفين (17 - 15) حالة من التكافؤ والإثارة بين الفريقين إلا أن (السالمية) تمكن في الشوط الثاني من قلب النتيجة لمصلحته ملحقا بـ(النصر) الهزيمة الأولى هذا الموسم.
وفي ختام مباريات اليوم تمكن (العربي) من تحقيق انتصاره الثالث تواليا بفوزه على (الصليبيخات) بنتيجة (29 - 26).
وأنهى (العربي) شوط المباراة الأول بفارق هدفين (16 - 14) ليؤكد تفوقه في الشوط الثاني ليتعرض (الصليبيخات) لخسارته الثانية على التوالي في الموسم الجاري.
وتستكمل منافسات الأسبوع الثالث يوم غد الأحد بمواجهتي (القرين) مع (كاظمة) و(الفحيحيل) مع (الكويت) على أن يلتقي بعد غد (التضامن) مع (برقان) و(اليرموك) مع (القادسية) علما بأن جميع المباريات تقام على صالة نادي الكويت. (النهاية) ح م ش / م ص ع

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