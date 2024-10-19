أمين (مجلس التعاون) يشيد بجهود الوساطة الإماراتية في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 19 - 10 (كونا) -- أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بجهود الوساطة القيمة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا وأوكرانيا والتي أسفرت عن تبادل 190 أسيرا بين الجانبين.
وقال الأمين العام في بيان إن نجاح الوساطة الإماراتية للمرة التاسعة يعد إنجازا دبلوماسيا وإنسانيا بارزا يعكس التزام دولة الإمارات الدائم بحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار ويعزز من مكانتها الريادية في الساحة الإقليمية والدولية.
وأكد البديوي أن هذه الوساطة تمثل نموذجا يحتذى به في السعي نحو عالم أكثر استقرارا وسلاما وتعكس العلاقات الوطيدة بين دول مجلس التعاون والشركاء الإقليميين والدوليين خاصة في مجالات تعزيز الأمن والاستقرار في العالم أجمع وتعبر عن سعيها الدائم لتحقيق السلام والتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة من النزاعات.
وأعلنت وزارة الخارجية الاماراتية يوم أمس عن نجاح وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا. (النهاية)
ع ش / م م ج
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