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أمين (مجلس التعاون) يشيد بجهود الوساطة الإماراتية في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

10/19/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 19 - 10 (كونا) -- أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بجهود الوساطة القيمة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا وأوكرانيا والتي أسفرت عن تبادل 190 أسيرا بين الجانبين.
وقال الأمين العام في بيان إن نجاح الوساطة الإماراتية للمرة التاسعة يعد إنجازا دبلوماسيا وإنسانيا بارزا يعكس التزام دولة الإمارات الدائم بحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار ويعزز من مكانتها الريادية في الساحة الإقليمية والدولية.
وأكد البديوي أن هذه الوساطة تمثل نموذجا يحتذى به في السعي نحو عالم أكثر استقرارا وسلاما وتعكس العلاقات الوطيدة بين دول مجلس التعاون والشركاء الإقليميين والدوليين خاصة في مجالات تعزيز الأمن والاستقرار في العالم أجمع وتعبر عن سعيها الدائم لتحقيق السلام والتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة من النزاعات.
وأعلنت وزارة الخارجية الاماراتية يوم أمس عن نجاح وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا. (النهاية)

ع ش / م م ج




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