(أرسنال) يسقط بهدفين أمام (بورنموث) ويضيع فرصة تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 19 - 10 (كونا) -- أضاع فريق (أرسنال) فرصة الصعود لقمة الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
وذلك بعد خسارته غير المتوقعة أمام مضيفه (بورنموث) بهدفين نظيفين في مباراة
الجولة الثامنة التي جمعتها اليوم السبت.
وكان الشوط الاول متكافئا من حيث الفرص والسيطرة على الكرة إلى جانب التعادل السلبي غير ان (أرسنال) أنهى آخر 15 دقيقة منه منقوصا عدديا بعد طرد مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا بسبب تعمده اسقاط احد مهاجمي (بورنموث) وهو في طريقه إلى المرمى.
وانتظر جمهور اصحاب الارض إلى غاية الدقيقة ال70 ليحرز هدف السبق عبر مهاجمه الاسكتلندي راين كريستي وبعده بتسع دقائق أضاف زميله الهولندي جاستين كلايفرت الهدف الثاني من ركلة جزاء.
وفي مباريات اخرى لعبت اليوم فاز (توتنهام هوتسبر) على ضيفه (ويستهام يونايتد) برباعية مقابل هدف واحد وفاز (مانشستر يوناتيد) بهدفين لهدف امام ضيفه (برينتفورد) بينما خسر (فولهام) على ارضه بثلاثة اهداف لواحد امام (استون فيلا).
وخسر (ساوثهامبتون) امام جمهوره بثلاثة اهداف مقابل هدفين ضد (ليستر سيتي) وفاز (برايتون) بهدف نظيف على حساب مضيفه (نيوكاسل يونايتد) في حين فاز (ايفرتون) بهدفين دون رد على مضيفه (ايبسويتش تاون).
وبهذه النتائج تجمد رصيد (أرسنال) عند 17 نقطة والمركز الثالث بفارق الاهداف عن الوصيف (مانشستر سيتي) ونقطة واحدة عن المتصدر (ليفربول) علما ان الاخيرين لم يخوضا مباراة هذه الجولة.
ويحتل (استون فيلا) المركز الرابع بمجموع 17 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ملاحقه (برايتون) وثلاث نقاط عن (تشيلسي).
وصعد (توتنهام هوتسبر) إلى المركز السابع برصيد 13 نقطة متقدما بفارق نقطة عن (نيوكاسل يوناتيد) ونقطتين عن كل من (فولهام) و (وبورنموث) و (مانشستر يوناتيد) على التوالي. (النهاية)
م ر ن / م م ج
MENAFN19102024000071011013ID1108797851
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.