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(أرسنال) يسقط بهدفين أمام (بورنموث) ويضيع فرصة تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز

10/19/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 19 - 10 (كونا) -- أضاع فريق (أرسنال) فرصة الصعود لقمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد خسارته غير المتوقعة أمام مضيفه (بورنموث) بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الثامنة التي جمعتها اليوم السبت.
وكان الشوط الاول متكافئا من حيث الفرص والسيطرة على الكرة إلى جانب التعادل السلبي غير ان (أرسنال) أنهى آخر 15 دقيقة منه منقوصا عدديا بعد طرد مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا بسبب تعمده اسقاط احد مهاجمي (بورنموث) وهو في طريقه إلى المرمى.
وانتظر جمهور اصحاب الارض إلى غاية الدقيقة ال70 ليحرز هدف السبق عبر مهاجمه الاسكتلندي راين كريستي وبعده بتسع دقائق أضاف زميله الهولندي جاستين كلايفرت الهدف الثاني من ركلة جزاء.
وفي مباريات اخرى لعبت اليوم فاز (توتنهام هوتسبر) على ضيفه (ويستهام يونايتد) برباعية مقابل هدف واحد وفاز (مانشستر يوناتيد) بهدفين لهدف امام ضيفه (برينتفورد) بينما خسر (فولهام) على ارضه بثلاثة اهداف لواحد امام (استون فيلا).
وخسر (ساوثهامبتون) امام جمهوره بثلاثة اهداف مقابل هدفين ضد (ليستر سيتي) وفاز (برايتون) بهدف نظيف على حساب مضيفه (نيوكاسل يونايتد) في حين فاز (ايفرتون) بهدفين دون رد على مضيفه (ايبسويتش تاون).
وبهذه النتائج تجمد رصيد (أرسنال) عند 17 نقطة والمركز الثالث بفارق الاهداف عن الوصيف (مانشستر سيتي) ونقطة واحدة عن المتصدر (ليفربول) علما ان الاخيرين لم يخوضا مباراة هذه الجولة.
ويحتل (استون فيلا) المركز الرابع بمجموع 17 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ملاحقه (برايتون) وثلاث نقاط عن (تشيلسي).
وصعد (توتنهام هوتسبر) إلى المركز السابع برصيد 13 نقطة متقدما بفارق نقطة عن (نيوكاسل يوناتيد) ونقطتين عن كل من (فولهام) و (وبورنموث) و (مانشستر يوناتيد) على التوالي. (النهاية)

م ر ن / م م ج




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