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منتخب الكويت للتزلج على الجليد يحرز 6 ميداليات متنوعة في بطولة دبي الدولية للتزلج الحر

10/19/2024 2:28:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 19 - 10 (كونا) -- أحرز منتخب الكويت للتزلج على الجليد ست ميداليات متنوعة في بطولة دبي الدولية للتزلج الحر التي اختتمت اليوم السبت بفضل تألق اللاعبتين الشقيقتين سليل وصفاء العبدالله ضمن منافسات فئة السيدات للبطولة التي استمرت ثلاثة أيام.
وتمكنت اللاعبة سليل العبدالله من احراز ميدالية ذهبية وفضيتين فيما نالت اللاعبة صفاء العبدالله ميدالية ذهبية ومثلها فضية واخرى برونزية بينما حصل اللاعب سلمان الكندري على المركز العاشر في منافسات فئة الرجال.
ومن جانبها قالت اللاعبة سليل العبدالله لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ختام المنافسات إن هذا الانجاز جاء عبر مسابقتي التزلج الحر بالمنحدر (slope freestyle) للفردي والفرق والتزلج الحر على السكك (freestyle rails) للفردي.
وذكرت العبدالله ان البطولة شهدت منافسات قوية مع لاعبات الإمارات اللاتي يتمتعن بمستوى فني جيد معربة عن سعادتها بحصادها وشقيقتها صفاء على هذا الكم الجيد من الميداليات بعد ان استعدتا جيدا للبطولة.
وثمنت عاليا دعم نادي الالعاب الشتوية الكويتي المشرف على اللعبة في الكويت وهو ما مكنهما من تحقيق نتيجة طيبة مشيرة الى ان هذا الفوز سيكون دافعا لهما لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات الرياضية المقبلة.
وشهدت البطولة التي انطلقت الخميس الماضي مشاركة منتخبات الإمارات المستضيفة والبحرين ومقدونيا وبلجيكا ولاتفيا واليونان واستونيا وبولندا وتايلاند اضافة الى الكويت. (النهاية)

س خ م / م م ج




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