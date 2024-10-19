دوري زين الممتاز.. الكويت يقتنص فوزا ثمينا من السالمية في الدقيقة الأخيرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 10 (كونا) -- اقتنص فريق نادي الكويت لكرة القدم
فوزا ثمينا من نظيره السالمية بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت لتنتهي لمصلحته بنتيجة (4 - 3).
وشهد اللقاء الذي أقيم على ستاد ثامر ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري
الكويتي الممتاز (دوري زين) سجالا وندية وتبادلا للهجمات بين الفريقين على مدى شوطيه.
وافتتح (السالمية) التسجيل عبر عماد اللواتي في الدقيقة الـ11 ليتعادل للكويت عمرو عبدالفتاح في الدقيقة الـ17 ثم عزز زميله يحيى جبران التقدم بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ25 وبعد 10 دقائق عادل (السالمية) النتيجة لتصبح (2 - 2) عبر ركلة جزاء انبرى لها اليكس ليما.
وفي الشوط الثاني تقدم (الكويت) مرة أخرى رغم النقص العددي مسجلا الهدف الثالث عن طريق محمد مرهون في الدقيقة الـ63 ليرد (السالمية) بهدف التعادل الذي أحرزه مهند المحاميد في الدقيقة الـ67.
وقبل صافرة النهاية اقتنص الكويت النقاط الثلاث بهدف قاتل أحرزه يوسف ناصر في الدقيقة الأخيرة ليعزز صدارته ترتيب فرق البطولة بـ21 نقطة في حين أبقى السالمية على نقاطه الـ11 يشغل بها المركز الرابع.
وفي وقت سابق اليوم فاز فريق نادي القادسية على نظيره النصر بهدفين لهدف ليرفع الأول رصيده إلى النقطة الـ10 يشغل بها المركز الخامس في حين أبقى (النصر) على نقاطه الأربع بالمركز التاسع.
وتختتم منافسات الجولة يوم غد الأحد بمواجهتين حيث يلتقي في الأولى العربي مع اليرموك وفي الثانية يواجه كاظمة نظيره خيطان. (النهاية)
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