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دوري زين الممتاز.. الكويت يقتنص فوزا ثمينا من السالمية في الدقيقة الأخيرة

10/19/2024 2:28:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- اقتنص فريق نادي الكويت لكرة القدم فوزا ثمينا من نظيره السالمية بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت لتنتهي لمصلحته بنتيجة (4 - 3).
وشهد اللقاء الذي أقيم على ستاد ثامر ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين) سجالا وندية وتبادلا للهجمات بين الفريقين على مدى شوطيه.
وافتتح (السالمية) التسجيل عبر عماد اللواتي في الدقيقة الـ11 ليتعادل للكويت عمرو عبدالفتاح في الدقيقة الـ17 ثم عزز زميله يحيى جبران التقدم بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ25 وبعد 10 دقائق عادل (السالمية) النتيجة لتصبح (2 - 2) عبر ركلة جزاء انبرى لها اليكس ليما.
وفي الشوط الثاني تقدم (الكويت) مرة أخرى رغم النقص العددي مسجلا الهدف الثالث عن طريق محمد مرهون في الدقيقة الـ63 ليرد (السالمية) بهدف التعادل الذي أحرزه مهند المحاميد في الدقيقة الـ67.
وقبل صافرة النهاية اقتنص الكويت النقاط الثلاث بهدف قاتل أحرزه يوسف ناصر في الدقيقة الأخيرة ليعزز صدارته ترتيب فرق البطولة بـ21 نقطة في حين أبقى السالمية على نقاطه الـ11 يشغل بها المركز الرابع.
وفي وقت سابق اليوم فاز فريق نادي القادسية على نظيره النصر بهدفين لهدف ليرفع الأول رصيده إلى النقطة الـ10 يشغل بها المركز الخامس في حين أبقى (النصر) على نقاطه الأربع بالمركز التاسع.
وتختتم منافسات الجولة يوم غد الأحد بمواجهتين حيث يلتقي في الأولى العربي مع اليرموك وفي الثانية يواجه كاظمة نظيره خيطان. (النهاية)

س ع د / م ص ع



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