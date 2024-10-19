Sunday, 20 October 2024 06:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصانبي يعادل ميندي

10/19/2024 2:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) استطاع حارس الأهلي البديل، عبدالرحمن الصانبي، أن يصل إلى عدد مرات الخروج بشباك نظيفة نفسه الذي حققه زميله ومنافسه في حراسة المرمى، السنغالي إدوارد ميندي، الغائب للإصابة، ليعتمد الألماني ماتياس يايسله على الصانبي الذي لعب 4 مباريات، بواقع 3 في الدوري وواحدة بدوري أبطال آسيا.
وقد نجح الحارس الشاب في أن يخرج بشباك نظيفة مرتين متساويا مع ميندي.

MENAFN19102024000089011017ID1108797812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث