الصانبي يعادل ميندي
التاريخ
10/19/2024 2:24:59 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استطاع حارس الأهلي البديل، عبدالرحمن الصانبي، أن يصل إلى عدد مرات الخروج بشباك نظيفة نفسه الذي حققه زميله ومنافسه في حراسة المرمى، السنغالي إدوارد ميندي، الغائب للإصابة، ليعتمد الألماني ماتياس يايسله على الصانبي الذي لعب 4 مباريات، بواقع 3 في الدوري
وواحدة بدوري
أبطال آسيا.
وقد نجح الحارس الشاب في أن يخرج بشباك نظيفة مرتين متساويا مع ميندي.
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