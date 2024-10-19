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إلزام Google بفتح نظامها التشغيلي للمنافسة

10/19/2024 2:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) سمح قاض أمريكي لمجموعة ((قوقل)) بتأخير فتح الهواتف الذكية التي تعمل بنظامها التشغيلي ((أندرويد)) لمتاجر التطبيقات المنافسة، ما أدى إلى تعليق الموعد النهائي المحدد في الأول من نوفمبر، في قضية مرتبطة بمكافحة الاحتكار رفعتها شركة ((إبيك غايمز)) المطورة للعبة ((فورتنايت)).
وأعرب ناطق باسم المجموعة العملاقة عن ارتياح ((قوقل)) لقرار القاضي الفدرالي جيمس دوناتو ((بالوقف المؤقت لتطبيق الإجراءات الخطرة التي طالبت بها إبيك))، فيما تنظر محكمة استئناف في منع دائم للأمر المرتبط بادعاء ((إبيك)) بأن متجر ((بلاي ستور)) للتطبيقات الإلكترونية الخاص بـ((قوقل)) ينطوي على احتكار غير قانوني.
وأضاف الناطق باسم الشركة ((تهدد هذه الإجراءات قدرة قوقل بلاي على توفير تجربة آمنة ومأمونة ونتطلع إلى الاستمرار في قضيتنا)).
وردا على الحكم، قال ناطق باسم ((إبيك غايمز)) في رسالة إلكترونية إلى وكالة فرانس برس، إن استئناف قوقل ((بلا قيمة))، مشيرا إلى إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة بدلا من إلغاء الأمر بشكل مباشر.
وأوضح الناطق باسم الشركة أن ((الإيقاف المؤقت... مجرد خطوة إجرائية)).
ويعمل ما يقرب من 70 % من الهواتف الذكية في العالم بنظام تشغيل ((أندرويد)).
وواجهت قوقل سلسلة دعاوى قانونية في الآونة الأخيرة رفضا لموقعها المهيمن.
في أغسطس، أصدر قاض آخر حكما قضى فيه بأن محرك البحث الرائد عالميا التابع لـ((قوقل)) يشكل احتكارا غير قانوني.
تواجه قوقل أيضا دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في قضية فدرالية ثالثة في ولاية فيرجينيا الأمريكية بشأن هيمنتها على قطاع الإعلان عبر الإنترنت.

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