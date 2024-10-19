إلزام Google بفتح نظامها التشغيلي للمنافسة

(MENAFN
- Al Watan)
سمح قاض أمريكي لمجموعة ((قوقل)) بتأخير فتح الهواتف الذكية التي تعمل بنظامها التشغيلي ((أندرويد)) لمتاجر التطبيقات المنافسة، ما أدى إلى تعليق الموعد النهائي المحدد في الأول من نوفمبر، في قضية مرتبطة بمكافحة الاحتكار رفعتها شركة ((إبيك غايمز)) المطورة للعبة ((فورتنايت)).
وأعرب ناطق باسم المجموعة العملاقة عن ارتياح ((قوقل)) لقرار القاضي الفدرالي جيمس دوناتو ((بالوقف المؤقت لتطبيق الإجراءات الخطرة التي طالبت بها إبيك))، فيما تنظر محكمة استئناف في منع دائم للأمر المرتبط بادعاء ((إبيك)) بأن متجر ((بلاي ستور)) للتطبيقات الإلكترونية الخاص بـ((قوقل)) ينطوي على احتكار غير قانوني.
وأضاف الناطق باسم الشركة ((تهدد هذه الإجراءات قدرة قوقل بلاي على توفير تجربة آمنة ومأمونة ونتطلع إلى الاستمرار في قضيتنا)).
وردا على الحكم، قال ناطق باسم ((إبيك غايمز)) في رسالة إلكترونية إلى وكالة فرانس برس، إن استئناف قوقل ((بلا قيمة))، مشيرا إلى إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة بدلا من إلغاء الأمر بشكل مباشر.
وأوضح الناطق باسم الشركة أن ((الإيقاف المؤقت... مجرد خطوة إجرائية)).
ويعمل ما يقرب من 70 % من الهواتف الذكية في العالم بنظام تشغيل ((أندرويد)).
وواجهت قوقل سلسلة دعاوى قانونية في الآونة الأخيرة رفضا لموقعها المهيمن.
في أغسطس، أصدر قاض آخر حكما قضى فيه بأن محرك البحث الرائد عالميا التابع لـ((قوقل)) يشكل احتكارا غير قانوني.
تواجه قوقل أيضا دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في قضية فدرالية ثالثة في ولاية فيرجينيا الأمريكية بشأن هيمنتها على قطاع الإعلان عبر الإنترنت.
MENAFN19102024000089011017ID1108797811
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.