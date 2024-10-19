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تخزين البيانات بالضوء والحرارة

10/19/2024 2:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) طوّر باحثو جامعة ((أوساكا متروبوليتان)) نوعا جديدا من الجزيئات، يسمى ((أزا دي أريليثين))، لتخزين البيانات باستخدام جزيئات التبديل الضوئي، التي تغير خصائصها عند تعرضها للضوء.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة ((الكيمياء الحيوية))، فإن هذه الجزيئات تشبه جزيئات التبديل الضوئي الموجودة، ولكنها تحتوي على النيتروجين بدلا من الكربون، وما يميزها هو أنه يمكن تبديلها، ليس فقط بالضوء، ولكن أيضا بالحرارة.
وأظهرت النتائج أن هذه الجزيئات يمكن استخدامها في تخزين البيانات القابلة لإعادة الكتابة، مما يسمح بكتابة البيانات ومحوها باستخدام الضوء أو الحرارة.
تعتبر هذه الابتكارات خطوة مهمة نحو تطوير تقنيات تخزين البيانات الأكثر كفاءة ومرونة. ومع إمكان استخدام الحرارة بالإضافة إلى الضوء، يمكن أن تفتح هذه الجزيئات آفاقا جديدة في مجالات الحوسبة والتخزين، مما يعزز من قدرة الأنظمة على معالجة المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

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