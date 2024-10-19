تخزين البيانات بالضوء والحرارة

(MENAFN
- Al Watan)
طوّر باحثو جامعة
((أوساكا متروبوليتان)) نوعا جديدا من الجزيئات، يسمى ((أزا دي أريليثين))، لتخزين البيانات باستخدام جزيئات التبديل الضوئي، التي تغير خصائصها عند تعرضها للضوء.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة ((الكيمياء الحيوية))، فإن هذه الجزيئات تشبه جزيئات التبديل الضوئي الموجودة، ولكنها تحتوي على النيتروجين بدلا من الكربون، وما يميزها هو أنه يمكن تبديلها، ليس فقط بالضوء، ولكن أيضا بالحرارة.
وأظهرت النتائج أن هذه الجزيئات يمكن استخدامها في تخزين البيانات القابلة لإعادة الكتابة، مما يسمح بكتابة البيانات ومحوها باستخدام الضوء أو الحرارة.
تعتبر هذه الابتكارات خطوة مهمة نحو تطوير تقنيات تخزين البيانات الأكثر كفاءة ومرونة. ومع إمكان استخدام الحرارة بالإضافة إلى الضوء، يمكن أن تفتح هذه الجزيئات آفاقا جديدة في مجالات الحوسبة والتخزين، مما يعزز من قدرة الأنظمة على معالجة المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
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