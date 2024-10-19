عقار لسرطان الثدي يعالج نوعًا آخر

(MENAFN
- Al Watan)
اكتشف باحثون في جامعة
كاليفورنيا في سان دييغو أن عقارا لعلاج سرطان الثدي فعال في علاج
نوع نادر من سرطان الزائدة الدودية، المعروف باسم ((سرطان الغشاء المخاطي البريتوني)).
وقد ثبت أن العقار المسمى ((بالبوسيكليب)) يعمل على تثبيت نمو الورم، وتقليل علامات السرطان
لدى المرضى المصابين بهذا السرطان، الذي عادة ما يكون مقاوما للعلاج الكيميائي.
ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة ((علم الأورام السريرية)) أن الأورام التي تحتوي على طفرة جينية محددة في جين GNAS استجابت بشكل جيد بشكل خاص للعقار، حيث أظهر أكثر من 80% من المرضى انخفاضا في علامات السرطان.
ويعمل ((بالبوسيكليب)) على إبطاء أو إيقاف نمو الخلايا السرطانية، مما يوفر بديلا أكثر تحملا للعلاج الكيميائي.
MENAFN19102024000089011017ID1108797809
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.