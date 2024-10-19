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عقار لسرطان الثدي يعالج نوعًا آخر

10/19/2024 2:24:46 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن عقارا لعلاج سرطان الثدي فعال في علاج نوع نادر من سرطان الزائدة الدودية، المعروف باسم ((سرطان الغشاء المخاطي البريتوني)).
وقد ثبت أن العقار المسمى ((بالبوسيكليب)) يعمل على تثبيت نمو الورم، وتقليل علامات السرطان لدى المرضى المصابين بهذا السرطان، الذي عادة ما يكون مقاوما للعلاج الكيميائي.
ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة ((علم الأورام السريرية)) أن الأورام التي تحتوي على طفرة جينية محددة في جين GNAS استجابت بشكل جيد بشكل خاص للعقار، حيث أظهر أكثر من 80% من المرضى انخفاضا في علامات السرطان.
ويعمل ((بالبوسيكليب)) على إبطاء أو إيقاف نمو الخلايا السرطانية، مما يوفر بديلا أكثر تحملا للعلاج الكيميائي.

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