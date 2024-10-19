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أخطاء يومية تضر الكلى

10/19/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) ترطيب الجسم
تجنب شرب الماء يقلل من قدرة الكلى على تصفية الفضلات والسموم، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.
أضرار التدخين
التدخين مضر بالكلى، حيث يبطئ تدفق الدم إليها، مما يقلل من فعاليتها ويزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وسرطان الكلى.
تأثير الملح
الإفراط في تناول الملح له تأثيرات سلبية، حيث يزيد ضغط الدم ويؤذي الأوعية الدموية في الكلى، مما يجعل من الصعب عليها أداء وظائفها بشكل صحيح.
الإفراط في السكر
تناول الكثير من السكر يؤدي إلى السمنة ومرض السكري، وهما من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الكل، السكر الزائد يضر بالأوعية الدموية في الكلى ويؤثر على وظائفها.
تنبيه الأعراض المبكرة
تجاهل الأعراض المبكرة لأمراض الكلى يعد خطرًا كبيرًا، من المهم استشارة الطبيب عند ملاحظة أي علامات مبكرة لأمراض الكلى.
نصائح للحفاظ على الكلى
احرص على ترطيب جسمك، وتجنب التدخين، وقلل من الملح والسكر، وكن واعيًا لأعراض الكلى.

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