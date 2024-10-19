أخطاء يومية تضر الكلى

(MENAFN
- Al Watan)
ترطيب الجسم
تجنب شرب الماء يقلل من قدرة الكلى على تصفية الفضلات والسموم، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.
أضرار التدخين
التدخين مضر بالكلى، حيث يبطئ تدفق الدم إليها، مما يقلل من فعاليتها ويزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وسرطان الكلى.
تأثير الملح
الإفراط في تناول الملح له تأثيرات سلبية، حيث يزيد ضغط الدم ويؤذي الأوعية الدموية في الكلى، مما يجعل من الصعب عليها أداء وظائفها بشكل صحيح.
الإفراط في السكر
تناول الكثير من السكر يؤدي إلى السمنة ومرض السكري، وهما من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الكل، السكر الزائد يضر بالأوعية الدموية في الكلى ويؤثر على وظائفها.
تنبيه الأعراض المبكرة
تجاهل الأعراض المبكرة لأمراض الكلى يعد خطرًا كبيرًا، من المهم استشارة الطبيب عند ملاحظة أي علامات مبكرة لأمراض الكلى.
نصائح للحفاظ على الكلى
احرص على ترطيب جسمك، وتجنب التدخين، وقلل من الملح والسكر، وكن واعيًا لأعراض الكلى.
MENAFN19102024000089011017ID1108797808
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.