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الأكل في الطائرة يسبب مشاكل هضمية

10/19/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح خبير اللياقة البدنية والتغذية، مايكل شيدي، أنه يجب تجنب تناول الطعام تمامًا في أثناء السفر جوا، حتى عندما يكون في الدرجة الأولى التي تُقدم فيها وجبات فاخرة.
وأشار إلى تأثير ضغط المقصورة وارتفاع الطائرة على عملية الهضم، فالتغيرات في ضغط الهواء إلى جانب حركة الطائرة تؤديان إلى صعوبة نقل الطعام المهضوم إلى الأمعاء الدقيقة، مما يسبب آلامًا في المعدة، وانتفاخًا، وغازات مزعجة، وهذا يمكن أن يُزيد من أعراض الركاب الذين يعانون ((متلازمة القولون العصبي)).
ولتأكيد هذه النقطة، أشارت طبيبة الجهاز الهضمي، الدكتورة إيلينا إيفانينا، إلى أن مشاكل الهضم التي تحدث في أثناء الطيران حقيقية.
وأوضحت لموقع ((ديلي ميل)) أن التغيرات التي يسببها السفر، مثل اضطراب النوم وتغيير أوقات تناول الطعام، تؤثر على عملية الهضم، بالإضافة إلى تأثير ضغط المقصورة السلبي.
ولفتت إلى أن انخفاض ضغط الهواء في الارتفاعات العالية يؤدي إلى تمدد الغازات في الأمعاء، مما يسبب شعورًا بالانتفاخ، والحاجة لإخراج الغازات.
وأظهرت الدراسات، وفقا لـ((ديلي ميل))، أن رواد الفضاء يعانون مشاكل هضمية في الأيام الأولى من رحلاتهم.
كما أن الجلوس فترات طويلة في مساحة محدودة يُزيد من تكون الغازات، وصعوبة حركة الطعام المهضوم في الجهاز الهضمي. لهذا السبب، توصي إيفانينا بتناول الطعام قبل أو بعد الرحلة، خصوصًا للركاب الذين يعانون مشاكل هضمية، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي، حيث قد يُزيد تناول الطعام في أثناء الرحلة من انزعاجهم.
أما بالنسبة للمشروبات، فتنصح بتجنب المشروبات الغازية، والاعتماد على الماء أو الشاي غير الغازي.

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