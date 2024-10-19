الأكل في الطائرة يسبب مشاكل هضمية

(MENAFN
- Al Watan)
أوضح خبير اللياقة البدنية والتغذية، مايكل شيدي، أنه يجب تجنب تناول الطعام تمامًا في أثناء السفر جوا، حتى عندما يكون في الدرجة الأولى التي تُقدم فيها وجبات فاخرة.
وأشار إلى تأثير ضغط المقصورة وارتفاع الطائرة على عملية الهضم، فالتغيرات في ضغط الهواء إلى جانب حركة الطائرة تؤديان إلى صعوبة نقل
الطعام المهضوم إلى الأمعاء الدقيقة، مما يسبب آلامًا في المعدة، وانتفاخًا، وغازات مزعجة، وهذا يمكن أن يُزيد من أعراض الركاب الذين يعانون ((متلازمة القولون العصبي)).
ولتأكيد هذه النقطة، أشارت طبيبة الجهاز الهضمي، الدكتورة إيلينا إيفانينا، إلى أن مشاكل الهضم التي تحدث في أثناء الطيران حقيقية.
وأوضحت لموقع ((ديلي ميل)) أن التغيرات التي يسببها السفر، مثل اضطراب النوم وتغيير أوقات تناول الطعام، تؤثر على عملية الهضم، بالإضافة إلى تأثير ضغط المقصورة السلبي.
ولفتت إلى أن انخفاض ضغط الهواء في الارتفاعات العالية يؤدي إلى تمدد الغازات في الأمعاء، مما يسبب شعورًا بالانتفاخ، والحاجة لإخراج الغازات.
وأظهرت الدراسات، وفقا لـ((ديلي ميل))، أن رواد الفضاء يعانون مشاكل هضمية في الأيام الأولى من رحلاتهم.
كما أن الجلوس فترات طويلة في مساحة محدودة يُزيد من تكون الغازات، وصعوبة حركة الطعام المهضوم في الجهاز الهضمي. لهذا السبب، توصي إيفانينا بتناول الطعام قبل أو بعد الرحلة، خصوصًا للركاب الذين يعانون مشاكل هضمية، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي، حيث قد يُزيد تناول الطعام في أثناء الرحلة من انزعاجهم.
أما بالنسبة للمشروبات، فتنصح بتجنب المشروبات الغازية، والاعتماد على الماء أو الشاي غير الغازي.
MENAFN19102024000089011017ID1108797807
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.