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التبرع بأعضاء 9 متوفين دماغيا

10/19/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تجمع الأحساء الصحي، الحصول على موافقة ذوي 9 حالات وفاة دماغية بالتبرع بأعضائهم خلال الأشهر الـ10 الماضية، منذ تدشين أول وحدة للتبرع بالأعضاء في مستشفى الملك فهد بالهفوف، والتي تأتي ضمن مبادرات نموذج الرعاية الصحية، وتهدف إلى تحسين جودة الرعاية المقدمة وتحقيق أفضل النتائج الطبية للتبرع بالأعضاء.
ومن بين حالات التبرع بالأعضاء سيدة متوفاة دماغيًا، أنقذت حياة 3 أشخاص، يعانون من أمراض الكلى والكبد، وطفل متوفى دماغيًا نتيجة غرق، أنقذ 3 من المرضى المحتاجين والمنتظرين على قائمة التبرع، وذلك في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، نقل الأعضاء من الكبد والكليتين.
وأبان التجمع، أن تلك الموافقات، ساهمت في زيادة التبرع بالأعضاء، وإنقاذ حياة عدد من المرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء والمسجلين في قائمة الانتظار، وتقليص قائمة الانتظار وتحقيق نتائج صحية أفضل للمجتمع ككل. وكان التجمع، نفذ ندوة علمية بعنوان: ((التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية))، وذلك ضمن مبادرات نموذج الرعاية الصحية الحديث (مسار تعزيز التبرع بالأعضاء) بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين لإيجاد مجتمع صحي يتبنى ثقافة التبرع بالأعضاء.

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