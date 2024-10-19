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رحلة عظيمة أثرها مستمر

10/19/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أكتب مقالي من المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وقررت وسط السكينة والطمأنينة المدينية أن أكتب باختصار شديد، وبتصرف بسيط عن وقائع الرحلة الأولى لوالد البلاد، وموحد كيانها، جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود، إلى المدينة المنورة، رحمه الله رحمة واسعة.
إبراهيم بن معمر، أحد كبار موظفي الدولة في عهد الملك عبدالعزيز، في كتاب ((الرحلات الملكية))، الذي نشرته دارة الملك عبدالعزيز، يقول عن بداية الرحلة لطيبة الطيبة: ((تحرك الركاب الملوكي العالي من جدة في مثل هذا الشهر، ربيع الآخر، وتحديدا في يوم 21 منه عام 1345هـ، ووصل الموكب ((القضيمة))، واستقبل شيخها ورجالها جلالة الملك بالبشر والترحاب، وكلهم يدعون لجلالته بالنصر وطول البقاء، ويحمدون الله على ما هم فيه من الأمن والعدل والسكون، ودخل جلالته البلد، وقدمت له الموائد، وسر بها، وسمر معهم، وسرد لهم بعضا من أخبار ماضيه، ولما أصبح الصباح تشرف أهل البلدة بتوديعه، ودعوا له بطول العمر ودوام النصر، ومشت السيارات إلى ((رابغ))، ولما قرب منها، خرج عموم رجال البلد، خاصتهم وعامتهم، لابسين ثياب الزينة، وفي طليعتهم عدد من الفرسان، يلعبون، ويترنمون وينشدون ويمدحون جلالة الملك وعهده الميمون، وما حصلوا عليه من الأمن والراحة وسعة الرزق، وانقراض زمن العسف والظلم، وطالت الإقامة في ((رابغ)) لثلاثة أيام، كلها قد انقضت بما لا مزيد عليه من الأنس والسرور، وفي الطريق مر الموكب على ((مستورة)) و((بئر الشيخ)) و((أبيار بني حصاني)) و((بئر درويش))، والناس يمشون لا يخشون إلا الله، والبشر يطفح من الوجوه، متوجهين إلى طيبة الطيبة)).
يكمل ابن معمر وصف الزيارة، ويصف ما حصل يوم الأحد 24 ربيع الآخر، قائلا: ((ظهرت أعلام البلد الطيب، مقر أفضل الرسل، صلى الله عليه وسلم.. وما كاد الركب يرون العلائم حتى عم البشر والسرور، وأقبلوا على مسجد أفضل الرسل وخاتمهم، صلى الله عليه وسلم، فدخلوا وقد ظهر على وجوههم الحب الصادق والتعظيم والتوقير لخير الرسل، صلى الله عليه وسلم، وصلوا ركعتين تحية للمسجد، وحمدوا الله على بلوغ المرام، ثم قدم جلالة الملك أيده الله ومن بمعيته إلى الحجرة الشريفة، ووقفوا على ضريحه، صلى الله عليه وسلم، ودعوا، وسلمنا على خير الرسل ومن حوله، والكل خاشع ومبتهل إلى مولاه، بأن يستجيب دعاءه. وفي العصر، توجه جلالة الملك إلى البقيع، وسلم على من فيه من أهل البيت والشهداء، وجال في البقيع حتى وقف على الأضرحة المشهورة، ثم خرج ومن بمعيته والخشوع والخضوع يملأ قلوبهم، وفي اليوم التالي قصد جلالته سيدنا حمزة، رضي الله عنه، ودعا بما يلزم. وفي اليوم التالي ذهب جلالته إلى مسجد قبا، فأقام فيه ساعة، وصلى ومن بمعيته ركعتين تحية المسجد، ثم صلاة العصر)).
أختم بأن عدد رحلات جلالة الملك للمدينة أربع، ثلاث متوالية (1345 و1346 و1347)، ثم عام 1364، وتلخص هذه الرحلات العناية الكبيرة للملك الوالد بما له صلة بالنبي، صلى الله عليه وسلم، من شعائر ومشاعر، وبحمد الله ورثها عنه فروعه البررة، فاللهم اغفر وارحم، واللهم أدم ووفق.

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