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اليوم الدولي للقضاء على الفقر

10/19/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتفل العالم باليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 أكتوبر من كل عام، وهو يوم مخصص لتسليط الضوء على قضية الفقر كأحد أهم التحديات التي تواجه البشرية. والفقر لا يعني فقط غياب الدخل، بل يمتد ليشمل الحرمان من الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمسكن وفرص العمل الكريم.
كما يسهم الفقر في زيادة معدلات الأمية وسوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية، مما يعزز دورة الفقر بين الأجيال، ويعيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما يرتبط الفقر ارتباطا وثيقا بقضايا عدة، مثل الجوع والبطالة وعدم المساواة.
ووفقا لتقارير البنك الدولي، يعيش ملايين الأشخاص في العالم تحت خط الفقر، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات والأزمات الاقتصادية.
وفي عام 1987 تجمع أكثر من 100 ألف شخص، للاحتفال بتدشين لوحة تكريمية لضحايا الجوع والفقر والعنف. وفي عام 1992، اعتمدت الأمم المتحدة هذا التاريخ يوما رسميا للاعتراف بضرورة مقاومة الفقر والتصدي له.
يعد هذا اليوم مناسبة لرفع الوعي بالجهود المطلوبة للحد من الفقر عالميا، مثل تحسين جودة التعليم، وتعزيز فرص العمل والتوظيف، وتمكين المرأة، ودعم الأمن الغذائي، وتبني سياسات تنموية شاملة.
كما تتجدد الدعوات كل عام للاهتمام بالفئات الأكثر ضعفا، والتركيز على المجتمعات التي تعاني الفقر المدقع، وكذلك تحفيز التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
القضاء على الفقر مسؤولية مشتركة، حيث يمكن للأفراد والمجتمعات الإسهام في ذلك من خلال دعم المبادرات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تعزيز ثقافة التطوع، بالإضافة إلى المشاركة في نشر الوعي حول التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم توعية للأفراد بخصوص الاستثمار والادخار وتكوين الأسرة والعناية بالصحة.
من جهتها، تعمل المملكة العربية السعودية مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، في برامج مكافحة الفقر وتبادل الخبرات. كما تسهم في تمويل المشاريع التنموية بالدول النامية، لتعزيز التنمية المستدامة.
وعلى الصعيد المحلي، تبذل المملكة جهودا حثيثة للحد من الفقر عبر برامج الدعم الاجتماعي، ودعم المشاريع الصغيرة، إلى جانب تبني سياسات اقتصادية تعمل على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين، وتقليل التفاوت الاقتصادي بينهم بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع متوازن يحتضن جميع فئاته.

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