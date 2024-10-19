Sunday, 20 October 2024 06:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عتب لبعض الشباب العربي المثقف 2-2

10/19/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) هل من عتب على شاب مثقف ارتضى لنفسه تجسيد (الحداثة الرجعية)، فيقاوم الحداثة في وسط غير حداثي بحجة أن العالم في (ما بعد الحداثة) ليس إلا (نخبوية مزيفة)؟ إنه يتعامى عن واقع شعوب انحازت في (ربيعها العربي) إلى الخرافات وأوهام الكرامات، فلا يزال السحر جاثماً على (العقل العربي) لم يستطع رفعه، يكفي أن تشاهد البكاء على (عمامة سوداء) كانت تخطب فيهم ثم ماتت حتف أنفها، تعدهم بما لا يقبله منطق التاريخ لكن يقبله منطق الوهم العقائدي. يظن البعض أن الصهيونية عقائدية، وأقول نعم هي عقائدية ولكنها ليست عقائدية رجعية، تعتقد ثم تفكر، بل تفكر أولاً وثانياً وثالثاً ثم تعتقد، ولهذا قامت من العدم وأحيت لغة عبرية مندثرة من العدم. إنها (العقلانية، والفردانية، والمنطق العلمي) هي ما جعلهم يتفوقون حتى الآن على (اللاعقلانية، الجماعاتية، والمنطق العقائدي). لم يرتفع السحر عن العقل العربي الذي توهمه الجابري بتنوعاته الثلاث من خلال الكتب التراثية، ولم يعلم أن كتب التراث ليست كواقع الشعوب العربية مرتطمة بالحداثة منذ حكايا لورنس في (أعمدة الحكمة السبعة/1922) وحتى وجهة نظر أنطوان زحلان في (العرب وتحديات العلم والتقانة: تقدُّم من دون تغيير/1999).
تخيلوا مجموعة من نمور السيرك، هل ترونها عندما تقفز خلال القوس الناري متجاوزةً غريزتها الفطرية في الخوف من النار، هل يوجد أحمق يصدق أنها قد تجاوزت (الخوف الغريزي) ووصلت إلى معرفة عليا بطبيعة النار تشبه معرفة الإنسان بها وقدرته على إشعالها والتحكم بها. إن كل ما تعلمته هذه السباع هو الخوف من السوط واشتهاء المكافأة بقطعة لحم صغيرة يأكلها السبع على (حسن سيرته وسلوكه). أحياناً أقرأ بعض المكتوب في مجالات كثيرة تشمل الأثافي الثلاثة (الحق، الخير، الجمال) لكنها تكتب بنفس (مدرسي/سيركي) وهؤلاء سيكتب عنهم الذكاء الاصطناعي، فقد أتقن عبر خوارزمياته مراعاة السائد الثقافي، ولن يشعر القارئ بالفرق.
من السهل أن تكتب بشكل تقليدي عن (أي شيء)، يكفي فقط أن تحاكي خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتكون لغتك بلا لون أو طعم أو رائحة، فتصفق لمكتوبك بأنه مقبول من الجميع كما لو كان مثل الماء الذي يشربه أينشتاين ويشربه أيضاً الحيوان الأليف في منزل أينشتاين، وبعضهم يبالغ في (تعقيم مكتوبه) من كل شيء، حتى يتحول إلى ماء مقطر تسقى به بطاريات السيارات قبل قرابة نصف قرن، فهل هذا (مكتوب حقيقي).
كنت أقرأ من يخالفني ولا يستثيرني (معرفياً) إذا كان متكأه في الكتابة على (العُرف العام) وهذا ما كانت تتوهمه بعض المدارس السلفية عن نفسها، فكانت تظن (العرف العام/الفطرة السليمة) عبارات تخصها وتشير إليها فقط، باعتبارها (مركز الكون)، وفاجأها الانفتاح الإعلامي السيبراني بتعدد الأعراف بل وتعدد المفاهيم حول الفطرة ومعناها. لقد خرجت السلفية من روضة أطفالها ودخلت مدرسة الحياة السايبرية، وها هي كالطفل تريد الإمساك بعباءة السلطة بحثاً عن حماية أو رعاية، بينما السلطة الرشيدة تطلب العلم والحكمة لأبنائها ولو (في الصين).
أرجو أن تكون ظنوني خاطئة، لكن أن يزعم المثقف أنه يؤدي دوراً تنويرياً وهو يتردد في الاعتراف بفضل رموز (التنوير العربي والعالمي) لأسباب (شعبوية) وبمبررات الرغبة في (الوسطية)، بينما أرسطو قد أوضح أن الوسطية هي (موقف بين رذيلتين فالكرم وسط بين رذيلة الإسراف ورذيلة البخل)، لكنه في المقابل سيسخر من وسطية عمياء (تحفظ ولا تفهم)، فتقف بين الظلام والنور. فحتى العرب حاضرة وبادية كانت تكره الوقوف في المنتصف بين الشمس والظل، أو الوقوف عند (العتبة/ بين الباب والغرفة)، إياكم ثم إياكم من (وسطية عمياء/نصف موقف) بين (حاكمية الإخوان وحداثة الدولة)، إنها وسطية أقرب لقضايا (الخنثى المشكل) في الفقه، وتلك أزمة الوسطية بلا بصيرة وحكمة. فأن تبتعثك الدولة لأفضل جامعات العالم على أمل أن تكون (فكرة حان أوانها) فلا يمكن مقاومتها، فإذا بك إما يساري متطرف (مشعل حرائق) يرفضه كل كهل حكيم، أو يميني متطرف (مطفئ مشاعل) يرفضه كل شاب نجيب، عاجزاً أن يكون (مشعل تنوير)، يدرك كل فكرة حان أوانها فيدفعها برفق كي تخرج من ترائب الماضي وصلب الحاضر وفق ديالكتيك طبيعي نراه حتى في حياة الفراشة يوم كانت يرقة بلا تشوهات أو عاهات.
وهكذا هم (الرجال المصلحون) الذين آتاهم الله عقلاً راشداً وقلباً واعياً حكيماً ورغبة (صادقة) في خدمة الشعوب والأوطان.

MENAFN19102024000089011017ID1108797801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث