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عمالة مخالفة تحول حديقة في جدة إلى سوق

10/19/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) مع غروب الشمس يوميا، يتوافد عدد من العمالة الوافدة إلى حديقة تهامة في جدة لعرض الأطعمة المكشوفة والسلع والدجاج الحي الذي يباع داخل الحديقة، إلى جانب الملابس المستخدمة، مستغلين الكثافة العديدة من العمالة داخل الحديقة، وتوافد العديد منهم للشراء، في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المسؤولة.
((الوطن)) في جولة ميدانية رصدت عدة مخالفات من قبل العمالة الآسيوية التي سيطرت على الحديقة في ظل غياب كامل من الجهات المختصة.
روائح كريهة وإزعاج
أكد أحد المواطنين الساكنين بالقرب من الحديقة، عبدالرحمن الغامدي، أن توافد العديد من العمالة على هذا الموقع أصبح يشكل خطرا على سلامة أهالي الحي، موضحا أن هذه العمالة لا يعرف ما إذا كانت نظامية أو مخالفة، إلى جانب انتشار للروائح المؤذية التي تصدر من الحديقة بسبب قيام العمالة بطهي وتقديم الأطعمة بطرق مخالفة.
وأشار إلى أن ما يقوم به هؤلاء العمالة يضايق الكثير من السكان القريبين من الموقع، حيث تعمل النساء من جنسيات آسيوية في إعداد الأطعمة وبيعها على رواد الحديقة، دون اهتمام كبير بالنظافة، كما توجد عربات تبيع الفواكه والخضروات، وآخرون يبيعون الدجاج الحي من نوع معين تفضله العمالة.
تحول الحديقة لملتقى
من جانبه، قال محمد صالح، عند دخول شخص غريب وغير مألوف للحديقة يظهر الارتباك على المتواجدين وتتجه الأنظار إليه، إذ أصبح الموقع ملتقى يجتمع فيه عدد من العمالة لرؤية أقاربهم وأصدقائهم في ظل توفر السلع والخدمات التي يفضلونها، موضحا أن الحديقة مليئة بعروض الأطعمة المكشوفة غير المغطاة والمعرضة للذباب والحشرات والجراثيم المنقولة جوا دون وجود رقابة.
تهديد سلامة السكان
وتقول فاطمة ياسر، أنا من سكان حي مشرفة بالقرب من حديقة تهامة التي أصبحت تشكل خطرا داهما على سكان الحي نتيجة وجود أعداد هائلة من العمالة داخل هذه الحديقة بشكل يومي، ولا نعرف مدى نظاميتهم، حتى أصبح سكان المباني يخافون على أبنائهم من الخروج واللعب في الحديقة التي أصبحت مستوطنا للعمالة.
وطالبت من الجهة المختصة مراقبة هذه الحديقة ومنع المخالفات التي تحدث فيها من بيع عشوائي والتأكد من العمالة الموجودة بداخلها.
بيع دجاج الليجهورن
أكد خليل عبدالغفور، أنه يقوم بعرض أنواع مختلفة من الدجاج الحي الذي تفضله العمالة الآسيوية وهو دجاج الليجهورن، حيث يقوم بشرائه من سوق الطيور، الذي يقام كل جمعة، وبعد ذلك يقوم ببيعه داخل الحديقة، قائلا إن سعر الدجاجة يبدأ حسب الحجم ويتراوح بين 20 و30 ريالا.
ملابس مستخدمة
من جانبه، قال زائر للحديقة، فهد أحمد، أقوم بشراء الملابس المستخدمة من البائعين المنتشرين داخل الموقع بأسعار زهيدة، حيث يعرضون شتى أنواع الملابس الرجالية والنسائية وللأطفال، إلى جانب الأحذية والحقائب وتتراوح الأسعار بين 10 و15

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