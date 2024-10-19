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2632 حالات مرضية منقولة جوا

10/19/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الحالات المرضية المنقولة عبر الإسعاف الجوي والطائرات المروحية خلال العام الماضي 2632 حالة، منها 1560 حالة منقولة عبر الإسعاف الجوي بـ59%، مقابل 1072 الحالات المنقولة عبر الطائرات المروحية بـ41%، في وقت تصدر نقل الذكور المرضى والمصابين الحالات المنقولة عبر الإسعاف الجوي بـ62%، مقابل 38% نقل الإناث، وبلغت إجمالي الإصابات 1032 حالة، منها 80 حالة مصابة منقولة عبر الإسعاف الجوي بـ18%، مقابل 952 إصابة منقولة عبر الطائرات المروحية بـ92%.
17 طائرة
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي، نقل المرضى والمصابين عن طريق الإسعاف الجوي والطائرات المروحية، حيث بلغت إجمالي طائرات الإسعاف الجوي 17 طائرة، وإجمالي الحالات المنقولة 1560 حالة، وبلغت عدد مرات النقل 488 مرة، وإجمالي الساعات المستهلكة 4585 ساعة، وبلغت الحالات المرضية المنقولة 480 حالة بـ80%، وإجمالي نقل البالغين 277 حالة ثانيًا بـ50%، ونقل الأطفال ثالثًا، بإجمالي 151 طفلًا منقولًا بـ31%، وإجمالي الإصابات 80 حالة رابعًا بـ18%، ونقل الرضع خامسًا بإجمالي 60 رضيعًا بـ12%.
%92 إصابات
بلغ عدد مرات النقل عبر الطائرات المروحية 1072 مرة، وفاق نقل الذكور نقل الإناث، حيث بلغ إجمالي الذكور المنقولين 870 حالة بـ81%، مقابل نقل 202 من الإناث بـ19%، وبلغ إجمالي نقل البالغين 989 بالغًا بـ92%، مقابل نقل 83 طفلًا بـ8%، وبلغت إجمالي المصابين المنقولين عبر الطائرات المروحية 952 مصابًا بـ92%، وإجمالي الحالات المرضية المنقولة 120 حالة بـ20%.
ساعات طيران
تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة ساعات طيران بـ932 ساعة طيران، وحلت جدة ثانيا بـ517 ساعة طيران، والمدينة المنورة ثالثًا بـ380 ساعة طيران، وجازان رابعًا بـ260 ساعة طيران، والشرقية خامسًا بـ240 ساعة طيران.
2632 حالات منقولة جوا
%59 حالة منقولة عبر الإسعاف الجوي
%41 حالة منقولة عبر الطائرات المروحية
1032 حالات الإصابات المنقولة
%62 نقل الذكور عبر الإسعاف الجوي
%38 نقل الإناث
الأكثر نقلا عبر الإسعاف الجوي:
الحالات المرضية: 80%
البالغين: 50%
الأطفال: 31%
الإصابات: 18%
الرضع: 12%
الأكثر نقلا عبر الطائرات المروحية:
الإصابات: 92%
البالغين: 92%
الذكور: 81%
الحالات المرضية: 20%
الإناث: 19%
الأطفال: 8%
الأكثر ساعات طيران:
الرياض: 932 ساعة
جدة: 517 ساعة
المدينة المنورة: 380 ساعة
جازان: 260 ساعة
الشرقية: 240 ساعة

MENAFN19102024000089011017ID1108797799

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