2632 حالات مرضية منقولة جوا

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت الحالات المرضية المنقولة عبر الإسعاف الجوي والطائرات المروحية خلال العام الماضي 2632 حالة، منها 1560 حالة منقولة عبر الإسعاف الجوي بـ59%، مقابل 1072 الحالات المنقولة عبر الطائرات المروحية بـ41%، في وقت تصدر نقل
الذكور المرضى والمصابين الحالات المنقولة عبر الإسعاف الجوي بـ62%، مقابل 38% نقل الإناث، وبلغت إجمالي الإصابات 1032 حالة، منها 80 حالة مصابة منقولة عبر الإسعاف الجوي بـ18%، مقابل 952 إصابة منقولة عبر الطائرات المروحية بـ92%. 17 طائرة
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي، نقل المرضى والمصابين عن طريق الإسعاف الجوي والطائرات المروحية، حيث بلغت إجمالي طائرات الإسعاف الجوي 17 طائرة، وإجمالي الحالات المنقولة 1560 حالة، وبلغت عدد مرات النقل 488 مرة، وإجمالي الساعات المستهلكة 4585 ساعة، وبلغت الحالات المرضية المنقولة 480 حالة بـ80%، وإجمالي نقل البالغين 277 حالة ثانيًا بـ50%، ونقل الأطفال ثالثًا، بإجمالي 151 طفلًا منقولًا بـ31%، وإجمالي الإصابات 80 حالة رابعًا بـ18%، ونقل الرضع خامسًا بإجمالي 60 رضيعًا بـ12%.
%92 إصابات
بلغ عدد مرات النقل عبر الطائرات المروحية 1072 مرة، وفاق نقل الذكور نقل الإناث، حيث بلغ إجمالي الذكور المنقولين 870 حالة بـ81%، مقابل نقل 202 من الإناث بـ19%، وبلغ إجمالي نقل البالغين 989 بالغًا بـ92%، مقابل نقل 83 طفلًا بـ8%، وبلغت إجمالي المصابين المنقولين عبر الطائرات المروحية 952 مصابًا بـ92%، وإجمالي الحالات المرضية المنقولة 120 حالة بـ20%. ساعات طيران
تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة ساعات طيران بـ932 ساعة طيران، وحلت جدة ثانيا بـ517 ساعة طيران، والمدينة المنورة ثالثًا بـ380 ساعة طيران، وجازان رابعًا بـ260 ساعة طيران، والشرقية خامسًا بـ240 ساعة طيران.
2632 حالات منقولة جوا
%59 حالة منقولة عبر الإسعاف الجوي
%41 حالة منقولة عبر الطائرات المروحية
1032 حالات الإصابات المنقولة
%62 نقل الذكور عبر الإسعاف الجوي
%38 نقل الإناث الأكثر نقلا عبر الإسعاف الجوي:
الحالات المرضية: 80%
البالغين: 50%
الأطفال: 31%
الإصابات: 18%
الرضع: 12% الأكثر نقلا عبر الطائرات المروحية:
الإصابات: 92%
البالغين: 92%
الذكور: 81%
الحالات المرضية: 20%
الإناث: 19%
الأطفال: 8% الأكثر ساعات طيران:
الرياض: 932 ساعة
جدة: 517 ساعة
المدينة المنورة: 380 ساعة
جازان: 260 ساعة
الشرقية: 240 ساعة
MENAFN19102024000089011017ID1108797799
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