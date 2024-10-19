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30 مدرسة بالمدينة تدخل أولى مراحل خصخصة الخدمات

10/19/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) شيدت وزارة التعليم في المدينة المنورة 60 مدرسة حديثة جهزت بأحدث الأجهزة بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتعتبر أولى المدارس من نوعها على مستوى المملكة.
وبنيت المدارس وفق أحدث التطويرات والتقنيات على مرحلتين؛ حيث شملت المرحلة الأولى 30 مدرسة، وتخدم 25 ألف طالب وطالبة، بينما تشمل المرحلة الثانية 30 مدرسة، وتخدم 25 ألف طالب وطالبة.
وتعد المدارس الحديثة أولى لبنات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إسناد التشغيل والبناء والصيانة والمتابعة للمباني على القطاع الخاص، فيما يكون دور القطاع العام العمل على العملية التعليمية.
خصخصة الخدمات
وتعد المدارس الحديثة إحدى مدارس TBC وهي ضمن مسار البناء والصيانة والتحول من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، وتم تجهيزها بجميع الخدمات والوسائل لخدمة الطلاب والمعلمين والإدارة، إضافة إلى توفير صالات الأنشطة الرياضية والغرف التخصصية والعيادات والمعامل، إضافة إلى مصاعد بين الأدوار.
60 مدرسة حديثة
وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، دشن نهاية الأسبوع الماضي، حفل المشاريع التعليمية الجديدة في المنطقة، وأكد أن تشييد 60 مدرسة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات ووفق المعايير العالمية، تُعد من ثمرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، فقد كانت لبنته الأولى في المدينة المنورة، معربًا عن تطلعاته لأن تُسهم هذه المدارس في تقديم نموذج تعليمي محفز للعلم والمعرفة، ويعزز مكانة المدينة المنورة كوجهة تعليمية رائدة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 لتطوير قطاع التعليم.
أول مشروع بالمملكة
فيما أشار وزير التعليم يوسف البنيان، إلى أن المشاريع المدشّنة تُعد من أهم المشروعات على مستوى المملكة، وهي مشروع البناء والتشغيل والتحول بالشراكة مع القطاع الخاص، كأول مشروع يفتتح على مستوى المملكة في التعليم، ويستهدف 60 مبنى مدرسيًا بخدماتها ومرافقها، وبمبلغ يتجاوز مليارًا ومائتي مليون ريال، حيث تُدشن مرحلة مهمة في التحول وخصخصة الخدمات وتجويد الأداء، ورفع الكفاءة، وتقديم أرقى الخدمات لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وأسرهم، إذ يتكون المشروع من مرحلتين بواقع 30 مشروعًا في كل مرحلة، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بتحالف عدد من الشركات.

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