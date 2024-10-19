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ليلة هروب

10/19/2024 2:22:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تختتم اليوم منافسات الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين بـ3 مواجهات مهمة، عنوانها الأبرز ليلة هروب، إذ أن 4 أندية من الفرق المتواجهة تسعى إلى الخروج من دوامة الخطر لو مؤقتًا، فيما الفريقان الآخران يخشيان الوقوع في مناطق الخطر وعدم القدرة على تجاوز ذلك

الانتصار مطلب
إضافة إلى على ملعبه في الأحساء لا مجال أمام الفتح سوى أن يسجل انتصار يعد هو الثاني له خلال الجولات السبع في حال أراد الخروج من قاع الترتيب ومن دوامة نتائجه السيئة هذا الموسم، حينما يستقبل ضيفًا هو الآخر ليس ببعيد عنه ويريد الابتعاد عن الخطر وعن مناطق الهبوط وينشد انتصاره الثاني هو الخلود وأن لا يتراجع أكثر في سلم الترتيب، في صراع الهروب من قاع الترتيب.
فالنموذجي الذي يقبع في قاع الترتيب ويتذيل الفرق برصيد 3 نقاط، مازال يعاني فمنذ بداية الموسم والفريق لم يخرج منتصرًا إلا مرة واحدة، فيما تلقى 5 خسائر، ومازال يبحث عن ذاته من أجل بدأ رحلة الهروب من القاع، وتعثره مجددًا سيزيد الضغط عليه خلال الجولات المقبلة، التي ستكون أشد قوة وإثارة، لذا فإن مدربه السويدي ينز غوستافسن الذي عجز حتى الآن عن إيجاد الحلول سيرمي بكل قوته الهجومية من أجل انتشال الفريق من القاع، ومنحه دفعة معنوية قوية، وكان غوستافسن أخضع لاعبيه لبرنامج لياقي وبدني خلال فترة التوقف الماضية من أجل رفع المستوى اللياقي لدى لاعبيه، ليتمكنوا من الخروج من المأزق الكبير الذي يعاني منه الفريق هذا الموسم.
أما فخر الرس فليس بأفضل حالًا من مضيفه فنقاطه التي حصدها لم تتجاوز الـ4 نقاط، ويمتاز بخروجه متعادلًا مرة واحدة ومنتصرًا مرة أخرى، لذا فإنه الآخر مازال يبحث عن كيفية الابتعاد عن القاع ومراكز الهبوط، واضطر القائمون على النادي إلى إقالة المدرب البرتغالي باولو دوارتي من منصبه، والاستعانة بخدمات المدرب الخبير بالدوري السعودي، الإيطالي الجنسية الجزائري الأصل نور الدين بن زكري، الذي سيعمل على بث الروح لدى اللاعبين قبل العمل الفني، لاسيما وأنه لم يستلم مهامه إلا خلال الأسبوع الماضي، وأي تعثر جيد لفخر الرس سيجعله في موقف لا يحسد عليه إطلاقًا، إذ أنه سيتراجع في سلم الترتيب وسيكون حبيسًا للقاع خلال الجولات المقبلة.
التفريط ممنوع
في مواجهة لا تقل أهمية عن سابقتها، يستقبل الأخدود نظيره الرياض على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في مواجهة الطموح المختلف فالمضيف ينشد الابتعاد عن القاع، والضيف يريد مواصلة جموحه ومستوياته الرائعة خلال الفترة الماضية.
فأسود نجران الذين يملكون 4 نقاط في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، ولا مجال أمامهم من أجل الخروج من مأزق الهبوط، سوى تسجيل انتصار مهم يدفع بالفريق بعض الشيء نحو مناطق الدفء، وتدارك ما يمكن تدراكه مبكرًا، لأن مواصلة التفريط النقطي سيزيد من صعوبة الموقف خلال الجولات المقبلة، ويزيد من الضغط النفسي وفقدان الثقة وربما يؤدي ذلك إلى إقالة المدرب الكرواتي ستيبان توماس والبحث عن مدرب جديد قادر على انتشال الأسود وإعادتهم إلى طريق الانتصارات.
بدوره، ينشد مدرسة الوسطى الذي يملك 10 نقاط مواصلة نتائجه المميزة، وتأكيد ابتعاده عن حسابات الخطر لو مؤقتًا، ويدرك مدربه الفرنسي صبري لموشي أن خسارة أي نقاط ستجعله في موقف صعب إذ أن الفارق بينه وبين فرق المقدمة سيتوسع، بينما يتقلص الفارق النقطي بينه وبين ملاحقيه وتحديدًا الفرق التي تقبع في مناطق الخطر، لذا فإنه سيرمي بكل ثقله من أجل الظفر بالنقاط الثلاث واستغلال تراجع أداء مضيفه وعدم السماح له بالانتفاضة على حسابه.
صراع محتدم
على ملعب نادي الاتفاق سيكون الصراع محتدمًا بين الاتفاق وضيفه العروبة، لاسيما أن الفارق النقطي بين الفريقين لا يتجاوز النقاط الثلاث، كما أن الانتصار مهم لكلا الفريقين، اللذان تعرضا للخسارة في الجولة التي سبقت التوقف، إذ خسر الاتفاق أمام الرائد، وتعثر العروبة أمام النصر.
ويريد النواخذة صاحب النقاط الـ10 إيقاف نزيفه النقطي الذي شهدته أخر 3 جولات، والعودة إلى جادة الطريق وإلى البداية الرائعة التي سجلها الكوماندوز خلال الجولات الأولى، التي حصد خلالها 9 نقاط، قبل أن يبدأ عثراته المتتالية، بتعرضه لخساراتين أمام النصر والرائد وتعادله مع التعاون، ويأمل مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد في تدارك ما يمكن تداركه مبكرًا، قبل أن يجد نفسه وفريقه في مركز صعب للغاية، سيزيد الضغوط عليه وعلى لاعبيه.
في المقابل، رغم البدايات غير الجيدة لحلوة الجوف في الدوري بتلقيه خسائر متتالية كونه خاض غالبيه مبارياته السابقة خارج ملعبه وتحديدًا في الجولات الأولى، إذ لم يلعب سوى مباراتين على أرضه وكسبهما مع تعادل مع الخلود خارج الديار ليحصد 7 نقاط، وهي محصلة جيدة نسبيا، لكنها ليست مقنعة للغاية، ويريد أن يعويض خسارته السابقة وعدم العودة إلى قاع الترتيب، ويدرك جيدًا أن تعثر جيد سيرمي به نحو منطقة الخطر، وسيقرب مطارديه منه، لذا فإن مدربه البرتغالي الفارو باتشيكو سيعمل على خطف النتيجة الإيجابية التي تساعده خلال الجولات المقبلة، لأنه يدرك أن أي تفريط جديد سيصعب الموقف خلال الجولات المتبقية من عمر الدوري. نادي الفتح 4

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