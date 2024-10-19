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قاتل يمسح إخفاقات حطين

10/19/2024 2:22:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تنفس حطين الصعداء بعد تحقيقه الانتصار الأول في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم أمام مضيفه الصقر في الجولة السادسة، إذ قاد هدف قاتل إلى تذوق الفريق طعم الانتصارات بعد غياب 540 دقيقة، وتحقيق نقطته الرابعة بالدوري.
بذلك مسح حطين إخفاقات البداية، والنتائج السلبية، وأسهم انتصاره في رفع الروح المعنوية للإدارة واللاعبين والمدربين، حيث لعب الفريق 6 مواجهات، فاز في مباراة، وتعادل مثلها، وخسر 4 مواجهات، حصد معها 4 نقاط في المركز الـ14، بفارق نقطة عن القيصومة صاحب المركز ماقبل الأخير.
من جهته، عاود الفريق تدريباته استعدادا لملاقاة التقدم في الجولة السابعة، ورسم مدرب الفريق أحمد قدري خطط المواجهة، وسط ارتفاع الروح العالية للاعبين، حيث تعد المباراة مصيرية للفريقين نظير تساويهما بالنقاط، وتفوق الأخير بفارق الأهداف، وتساويهما كأكثر فرق المجموعة خسائر بـ4 خسائر لكل منهما، بعد السد متذيل المجموعة.
وعلمت ((الوطن)) أن رئيس النادي، ممدوح سهلي، وعد اللاعبين بمكافأة مالية في حال تجاوز عثرة
التقدم، وسط مطالب جماهيرية بتكثيف الجهود، والعمل على تصحيح الأخطاء، لمواصلة اللحاق بالفرق المتقدمة في الدوري، خاصة أن الفارق النقطي بينه وبين صاحب المركز الثالث (جرش) 9 نقاط، التي يمكن تعويضها من خلال كسب بقية المواجهات المقبلة.

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