قاتل يمسح إخفاقات حطين

(MENAFN
- Al Watan)
تنفس حطين الصعداء بعد تحقيقه الانتصار الأول في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم
أمام مضيفه الصقر في الجولة السادسة، إذ قاد هدف قاتل إلى تذوق الفريق طعم الانتصارات بعد غياب 540 دقيقة، وتحقيق نقطته الرابعة بالدوري.
بذلك مسح حطين إخفاقات البداية، والنتائج السلبية، وأسهم انتصاره في رفع الروح المعنوية للإدارة واللاعبين والمدربين، حيث لعب الفريق 6 مواجهات، فاز في مباراة، وتعادل مثلها، وخسر 4 مواجهات، حصد معها 4 نقاط في المركز الـ14، بفارق نقطة عن القيصومة صاحب المركز ماقبل الأخير.
من جهته، عاود الفريق تدريباته استعدادا لملاقاة التقدم في الجولة السابعة، ورسم مدرب الفريق أحمد قدري خطط المواجهة، وسط ارتفاع الروح العالية للاعبين، حيث تعد المباراة مصيرية للفريقين نظير تساويهما بالنقاط، وتفوق الأخير بفارق الأهداف، وتساويهما كأكثر فرق المجموعة خسائر بـ4 خسائر لكل منهما، بعد السد متذيل المجموعة.
وعلمت ((الوطن)) أن رئيس النادي، ممدوح سهلي، وعد اللاعبين بمكافأة مالية في حال تجاوز عثرة
التقدم، وسط مطالب جماهيرية بتكثيف الجهود، والعمل على تصحيح الأخطاء، لمواصلة اللحاق بالفرق المتقدمة في الدوري، خاصة أن الفارق النقطي بينه وبين صاحب المركز الثالث (جرش) 9 نقاط، التي يمكن تعويضها من خلال كسب بقية المواجهات المقبلة.
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