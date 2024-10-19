جيسوس يكرر أفضل انطلاقة للزعيم

(MENAFN
- Al Watan)
نجح مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، في معادلة انطلاقة الزعيم المثالية على مستوى دوري المحترفين.
وقد قاد جيسوس الهلال لانتصار جديد في دوري روشن السعودي للمحترفين، على حساب الفيحاء 3/صفر، لحساب الجولة السابعة.
وأشار موقع ((أوبتا)) للإحصائيات إلى أن المدرب البرتغالي، الذي حقق انتصاره الـ50 على مستوى دوري المحترفين، نجح في أن يحقق الفوز في أول 7 جولات من الدوري
للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق هذا الرقم المميز نفسه في موسم 2019 عند قيادته الزعيم.
يذكر أن الهلال عزز موقعه في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة، بعدما انتصر في كل مبارياته الماضية.
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