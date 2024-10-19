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فرنسا تتعهد بدعم خطة أوكرانيا

10/19/2024 2:22:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تعهد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بدعم خطة أوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام مع روسيا، وقال للصحفيين في كييف إنه سيعمل مع المسؤولين الأوكرانيين لضمان دعم الدول الأخرى للمقترح.
وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن ما يسمى ((خطة النصر)) التي تهدف إلى إجبار روسيا على إنهاء غزوها لأوكرانيا من خلال المفاوضات.
أهمية حيوية
كما إن الاقتراح قيد الدراسة من جانب شركاء أوكرانيا الغربيين، الذين يشكل مساعدتهم أهمية حيوية لكي تتمكن كييف من مقاومة جارتها الأكبر. ومن العناصر الأساسية في هذا الاقتراح توجيه دعوة رسمية إلى حلف شمال الأطلسي، وهو الأمر الذي كان الداعمون الغربيون مترددين في النظر فيه إلى أن تنتهي الحرب.
وقال بارو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندري سيبيا: ((إن الانتصار الروسي سيكون تكريسًا لقانون الأقوى وسيدفع النظام الدولي نحو الفوضى)). ((لهذا السبب يجب أن تسمح لنا تبادلاتنا بإحراز تقدم في خطة النصر التي وضعها الرئيس زيلينسكي وحشد أكبر عدد ممكن من البلدان حولها)).
دعم سابق
ومنذ غزو عام 2022، كانت فرنسا واحدة من أقوى الداعمين العسكريين والدبلوماسيين والاقتصاديين لأوكرانيا في أوروبا. وهي تعمل حاليًا على تدريب وتجهيز ما سيصبح لواءً جديدًا كاملاً من الجنود الأوكرانيين للانتشار في الخطوط الأمامية.
ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السابق إلى تغيير السياسة من جانب حلفاء أوكرانيا الغربيين، وهو ما قد يغير طبيعة الحرب - مما يسمح لكييف بضرب القواعد العسكرية داخل روسيا بأسلحة بعيدة المدى متطورة يوفرها شركاء غربيون، والتي تشمل صواريخ من فرنسا.
بعيدة المدى
وتشكل الضربات بعيدة المدى جزءًا أساسيًا من خطة زيلينسكي المكونة من خمس نقاط، لكنها قوبلت بتردد من حلفاء كييف حتى الآن.
وأعلن بارو أيضًا أن فرنسا ستسلم الدفعة الأولى من طائرات ميراج 2000 المقاتلة إلى أوكرانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع تدريب الطيارين والميكانيكيين الأوكرانيين أيضا على الطيران بها وصيانتها.
وقال الوزير الفرنسي في كييف: ((من خلال مقاومة الغزاة بشجاعة استثنائية، أنتم لا تقاتلون من أجل سلامة أراضي أوكرانيا فحسب، بل أنتم أيضًا تحافظون على خط أمامي يفصل أوروبا عن روسيا فلاديمير بوتن، ويفصل الحرية عن القمع)).
أسرى الحرب
وتزامنت زيارة بارو مع عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي شملت 190 أسير حرب تم تبادلهم بين الجانبين بموجب اتفاق تفاوضت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة.
من بين الأوكرانيين الـ95 كان هناك 34 مقاتلاً من كتيبة آزوف الذين دافعوا عن ماريوبول ومصنع الصلب آزوفستال، المصنع الذي يشبه القلعة في مدينة ماريوبول المحتلة الآن حيث أصبح موقفهم الأخير رمزًا للمقاومة ضد غزو موسكو.
وكتب زيلينسكي في منشور على موقع X: ((لقد عاد خمسة وتسعون من شعبنا إلى ديارهم. هؤلاء هم المحاربون الذين دافعوا عن ماريوبول وأزوفستال، وكذلك مناطق دونيتسك ولوغانسك وخاركوف وكييف وتشرنيغوف وخيرسون)).
وقال قائد لواء آزوف دينيس بروكوبينكو على فيسبوك إن 34 مقاتلا من لواء آزوف عادوا، لكن 900 آخرين ما زالوا في الأسر الروسي.
وكان من بين الـ95 الذين تم تبادلهم أيضًا ناشط حقوق الإنسان الأوكراني المعروف وعضو الخدمة العسكرية ماكسيم بوتكيفيتش. وأعلن مركز حقوق الإنسان ZMINA، المنظمة التي شارك في تأسيسها، عن إطلاق

خطة النصر التي يتبناها الرئيس الأوكراني:
1.استعادة الأراضي:
تشمل هذه الخطة استعادة المناطق التي احتلتها روسيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم والمناطق الشرقية (دونباس). زيلينسكي يعتبر استعادة الأراضي الأوكرانية جزءاً أساسياً من أي حل سلمي.
2. الدعم العسكري الدولي:
يعمل باستمرار على تعزيز العلاقات العسكرية مع الغرب، خصوصًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتأمين أسلحة متقدمة ودعم استخباراتي لمساعدة الجيش الأوكراني في تحقيق تقدم على الأرض.
3. العقوبات الاقتصادية على روسيا:
جزء من استراتيجيته يشمل الضغط على المجتمع الدولي لزيادة العقوبات الاقتصادية على روسيا لإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.
4. الضغط الدبلوماسي:
يسعى لتعزيز العزلة الدولية على روسيا من خلال توحيد الجهود الدبلوماسية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، مع التركيز على الدعم السياسي من الدول الغربية والنامية.
5. إعادة الإعمار:
يضع خططًا لإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الحرب، بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية.
6. السلام المستدام:
يشدد على أن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن سيادة أوكرانيا واستقلالها، وألا يكون مجرد وقف إطلاق نار مؤقت.

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