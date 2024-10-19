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9 أرقام عكسية بقمة الليث والعالمي

10/19/2024 2:22:17 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل النصر، سلسلة تفوق انتصاراته على نظيره الشباب في دوري روشن للمرة الخامسة على التوالي، منها مواجهة بالكأس، حيث شهد لقاء الفريقين في الجولة السابعة تفوق نصراوي، قفز بالفريق إلى وصافة الترتيب مؤقتًا بـ17 نقطة، في وقت سجل ديربي الرياض بين الفريقين 9 أرقام عكسية، منها 5 إيجابيات ابتسمت للعالمي، و4 سلبيات صفعت معها الليوث.
إيجابيات نصراوية
وثق ديربي النصر والشباب، 5 أرقام إيجابية للأول، وتمثلت في تحقيق الانتصار الـ13 في تاريخ دوري المحترفين بين الفريقين، مقابل 11 انتصارًا للشباب، واستمرار سلسلة الانتصارات النصراوية خلا 5 مباريات متتالية، وعدم خسارة الفريق في 18 مباراة متتالية في الدوري، فاز في 14 مباراة، وتعادل في 4، ومواصلة مدرب الفريق انتصاراته للمرة السادسة على التوالي منذ توليه الإشراف على الفريق، منها 4 انتصارات في الدوري، وانتصار بالكأس، ومثله اسيويا، وتسجيل مهاجمه كريستيانو رونالدو ضربة الجزاء الـ17 على التوالي دون إهدار.
4 سلبيات
سجل الشباب 4 سلبيات له في مواجهة النصر تاريخيًا، وتمثلت في عدم قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات أمام النصر في 5 مواجهات متتالية، وتعثر مدرب الفريق البرتغالي فيتور بيريرا للمرة الرابعة، إذ خسر 3 مواجهات، وتعادل في أخرى، وعدم تحقيق الليث أي انتصار على ملعبه الجديد، حيث خسر 5 مواجهات كبيرة، منها 3 أمام النصر، ومواجهتين أمام الهلال والأهلي، وتصدر مهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله إهدار ضربات الجزاء في تاريخ الدوري، بعد إهداره الجزائية العاشرة له.
إثارة
تشهد مواجهات الفريقين بالدوري إثارة وندية، وسباق تنافسي نحو تحقيق الانتصارات، الأمر الذي تحفل معه باحتساب جزائيات، وإشهار البطاقات الحمراء للاعبين، وسجلت مواجهة الفريقين في دوري المحترفين إهدار الجزائية السادسة، منها 3 جزائيات مناصفة لكل فريق، وإشهار البطاقة الحمراء الـ19 للفريقين بعد طرد مدافع النصر، الفرنسي محمد سيماكان.
- 5 إيجابيات نصراوية بالديربي
- 4 سلبيات شبابية بالديربي
- 6 جزائيات مهدرة بالتساوي للفريقين
- 19 بطاقة حمراء في تاريخ مواجهات الفريقين

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