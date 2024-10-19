9 أرقام عكسية بقمة الليث والعالمي

(MENAFN
- Al Watan)
واصل النصر، سلسلة تفوق انتصاراته على نظيره الشباب في دوري روشن للمرة الخامسة على التوالي، منها مواجهة بالكأس، حيث شهد لقاء الفريقين في الجولة السابعة تفوق نصراوي، قفز بالفريق إلى وصافة الترتيب مؤقتًا بـ17 نقطة، في وقت سجل ديربي الرياض بين الفريقين 9 أرقام عكسية، منها 5 إيجابيات ابتسمت للعالمي، و4 سلبيات صفعت معها الليوث.
إيجابيات نصراوية
وثق ديربي النصر والشباب، 5 أرقام إيجابية للأول، وتمثلت في تحقيق الانتصار الـ13 في تاريخ دوري المحترفين بين الفريقين، مقابل 11 انتصارًا للشباب، واستمرار سلسلة الانتصارات النصراوية خلا 5 مباريات
متتالية، وعدم خسارة الفريق في 18 مباراة
متتالية في الدوري، فاز في 14 مباراة، وتعادل في 4، ومواصلة مدرب الفريق انتصاراته للمرة السادسة على التوالي منذ توليه الإشراف على الفريق، منها 4 انتصارات في الدوري، وانتصار بالكأس، ومثله اسيويا، وتسجيل مهاجمه كريستيانو رونالدو ضربة الجزاء الـ17 على التوالي دون إهدار.
4 سلبيات
سجل الشباب 4 سلبيات له في مواجهة النصر تاريخيًا، وتمثلت في عدم قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات أمام النصر في 5 مواجهات متتالية، وتعثر مدرب الفريق البرتغالي فيتور بيريرا للمرة الرابعة، إذ خسر 3 مواجهات، وتعادل في أخرى، وعدم تحقيق الليث أي انتصار على ملعبه الجديد، حيث خسر 5 مواجهات كبيرة، منها 3 أمام النصر، ومواجهتين أمام الهلال والأهلي، وتصدر مهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله إهدار ضربات الجزاء في تاريخ الدوري، بعد إهداره الجزائية العاشرة له.
إثارة
تشهد مواجهات الفريقين بالدوري إثارة وندية، وسباق تنافسي نحو تحقيق الانتصارات، الأمر الذي تحفل معه باحتساب جزائيات، وإشهار البطاقات الحمراء للاعبين، وسجلت مواجهة الفريقين في دوري المحترفين إهدار الجزائية السادسة، منها 3 جزائيات مناصفة لكل فريق، وإشهار البطاقة الحمراء الـ19 للفريقين بعد طرد مدافع النصر، الفرنسي محمد سيماكان.
- 5 إيجابيات نصراوية بالديربي
- 4 سلبيات شبابية بالديربي
- 6 جزائيات مهدرة بالتساوي للفريقين
- 19 بطاقة حمراء في تاريخ مواجهات الفريقين
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