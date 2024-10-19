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الوصافة للعميد

10/19/2024 2:22:17 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الاتحاد وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل انتصاره السادس دوريا، بتغلبه على ضيفه القادسية 3/ 1، في المباراة التي احتضنها إستاد الجوهرة، لحساب الجولة السابعة للدوري.
سجل للعميد كريم بنزيما ((7))، وموسى ديابي ((67))، وماريو ميتاي ((81))، ولفارس الشرقية بيير إيميريك أوباميانغ ((20))، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة ثانيا، وظل القادسية على 10 نقاط في المركز السابع.

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