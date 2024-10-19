الوصافة للعميد

(MENAFN
- Al Watan)
استعاد الاتحاد وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل انتصاره السادس دوريا، بتغلبه على ضيفه القادسية 3/ 1، في المباراة التي احتضنها إستاد الجوهرة، لحساب الجولة السابعة للدوري.
سجل للعميد كريم بنزيما ((7))، وموسى ديابي ((67))، وماريو ميتاي ((81))، ولفارس الشرقية بيير إيميريك أوباميانغ ((20))، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة ثانيا، وظل القادسية على 10 نقاط في المركز السابع.
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