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59 مليون وجبة لمستحقي التغذية بالمستشفيات

10/19/2024 2:22:17 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت مستشفيات منطقة الرياض على وجبات مستحقي التغذية للمرضى والمرافقين والتمريض والمناوبين كأكثر مناطق المملكة وجباب مقدمة بالمستشفيات، حيث بلغ المتوسط اليومي لوجبات المرضى فيها 52.866 وجبة، في وقت سجلت فيه وجبات الرياض المقدمة للمرضى ضعف 7 مناطق مجتمعة، ممثلة في: بيشة، وحفر الباطن، والباحة، والقريات، والقنفذة، وعسير، وجازان بـ20%.
59 مليون وجبة
كشف تقرير وزارة الصحة للعام الماضي عدد الوجبات التقريبي لمستحقي التغذية في مستشفيات وزارة الصحة، حيث بلغ إجمالي الوجبات 59.380.917 وجبة، وفاقت وجبات التمريض والمناوبين وجبات المرضى والمرافقين، حيث بلغت وجبات التمريض والمناوبين 29.364.677 وجبة بـ49% مقابل 19.296.260 وجبة للمرضى بـ32%، و1.719.980 وجبة للمرافق بـ3%.
الأكثر وجبات
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من وجبات مستحقي التغذية بالمستشفيات، حيث بلغ إجمالي الوجبات فيها 9.503.113 وجبة بـ16%، وحلت منطقة القصيم ثانيا، بإجمالي 5.649.236 وجبة بـ10%، ومنطقة مكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 5.153.362 وجبة بـ9%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 4.544.018 وجبة بـ8%، والشرقية خامسا، بإجمالي 4.159.557 وجبة بـ7%.
وجبات المرضى
تصدرت منطقة الرياض وجبات المرضى، حيث بلغت 3.827.457 وجبة بـ20%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 1.724.854 وجبة بـ9%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 1.576.299 وجبة بـ8%، ومكة المكرمة رابعا، بإجمالي 1.513.151 وجبة بـ7.84%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 1.353.085 وجبة بـ7%، بينما سجلت القنفذة أقل مناطق المملكة وجبات للمرضى بـ0.76%، وحلت القريات ثانيا بـ0.90%، والباحة ثالثا بـ1.34%، وحفر الباطن رابعا بـ1.77%، وبيشة خامسا بـ2%.
وجبات المرافقين
سيطرت منطقة الرياض على وجبات المرافقين، حيث بلغ إجمالي وجبات المرافقين بها 1.395.741 وجبة بـ81%، وحلت المدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 990.588 وجبة بـ58%، وجازان ثالثا، بإجمالي 984.933 وجبة بـ57%، والقصيم رابعا، بإجمالي 880.535 وجبة بـ51%، وعسير خامسا، بإجمالي 837.839 وجبة بـ49%.

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