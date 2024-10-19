59 مليون وجبة لمستحقي التغذية بالمستشفيات

(MENAFN
- Al Watan)
سيطرت مستشفيات منطقة الرياض على وجبات مستحقي التغذية للمرضى والمرافقين والتمريض والمناوبين كأكثر مناطق المملكة وجباب مقدمة بالمستشفيات، حيث بلغ المتوسط اليومي لوجبات المرضى فيها 52.866 وجبة، في وقت سجلت فيه وجبات الرياض المقدمة للمرضى ضعف 7 مناطق مجتمعة، ممثلة في: بيشة، وحفر الباطن، والباحة، والقريات، والقنفذة، وعسير، وجازان بـ20%.
59 مليون وجبة
كشف تقرير وزارة الصحة للعام الماضي عدد الوجبات التقريبي لمستحقي التغذية في مستشفيات وزارة الصحة، حيث بلغ إجمالي الوجبات 59.380.917 وجبة، وفاقت وجبات التمريض والمناوبين وجبات المرضى والمرافقين، حيث بلغت وجبات التمريض والمناوبين 29.364.677 وجبة بـ49% مقابل 19.296.260 وجبة للمرضى بـ32%، و1.719.980 وجبة للمرافق بـ3%.
الأكثر وجبات
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من وجبات مستحقي التغذية بالمستشفيات، حيث بلغ إجمالي الوجبات فيها 9.503.113 وجبة بـ16%، وحلت منطقة القصيم ثانيا، بإجمالي 5.649.236 وجبة بـ10%، ومنطقة مكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 5.153.362 وجبة بـ9%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 4.544.018 وجبة بـ8%، والشرقية خامسا، بإجمالي 4.159.557 وجبة بـ7%.
وجبات المرضى
تصدرت منطقة الرياض وجبات المرضى، حيث بلغت 3.827.457 وجبة بـ20%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 1.724.854 وجبة بـ9%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 1.576.299 وجبة بـ8%، ومكة المكرمة رابعا، بإجمالي 1.513.151 وجبة بـ7.84%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 1.353.085 وجبة بـ7%، بينما سجلت القنفذة أقل مناطق المملكة وجبات للمرضى بـ0.76%، وحلت القريات ثانيا بـ0.90%، والباحة ثالثا بـ1.34%، وحفر الباطن رابعا بـ1.77%، وبيشة خامسا بـ2%.
وجبات المرافقين
سيطرت منطقة الرياض على وجبات المرافقين، حيث بلغ إجمالي وجبات المرافقين بها 1.395.741 وجبة بـ81%، وحلت المدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 990.588 وجبة بـ58%، وجازان ثالثا، بإجمالي 984.933 وجبة بـ57%، والقصيم رابعا، بإجمالي 880.535 وجبة بـ51%، وعسير خامسا، بإجمالي 837.839 وجبة بـ49%.
MENAFN19102024000089011017ID1108797789
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.