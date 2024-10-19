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الحوثيون يحتكرون محطات الوقود

10/19/2024 2:22:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمدت عصابات الحوثي الإرهابية في العاصمة اليمنية (صنعاء) الإيقاف المفاجئ لكل محطات الوقود، على الرغم من توافره فيها، سعيا لخلق سوق سوداء، واستغلال رفع الأسعار، وهو ما تسبب بدوره في إشعال بعض المواطنين بجنوب العاصمة النار في إحدى المحطات، مما نتج عنه حريق كبير، مع تهديدات باستمرار إشعال باقي المحطات إذا لم يتم فتحها، وإعادة الأسعار إلى وضعها السابق، وفقا لمصدر خاص في صنعاء.
محطات خاصة
وقال المصدر إن الحوثيين حولوا الراغبين في الاستفادة من الوقود إلى محطات معينة ((خاصة)) في العاصمة، بوصفها الوحيدة التي تتوافر فيها الوقود، مما تسبب في زحام وتكدس المركبات لمسافات طويلة عند تلك المحطات، التي كشف أمرها وملكيتها لقيادات حوثية.
وأضاف أن الحوثيين بهذا الإجراء تحكموا في رفع أسعار الوقود، حيث زاد سعر الصفيحة الواحدة سعة 20 لترا إلى 25 ألف ريال يمني، ما يعادل 375 ريالا سعوديا، وهو مبلغ غير مسبوق في تاريخ اليمن.
قتل الحياة
وأكد المصدر أن الوضع أصبح غير محتمل تماما، بعدما تسبب الحوثيون في قتل الحياة بشكل تام، وفي كل المجالات، وتعمدوا تضييق معيشة الشعب.
وبيّن أن هذه الأزمة التي اختلقها الحوثيون هي امتداد لأزمات سابقة في مجال النفط، واستغلال لكل المشتقات النفطية التي يحتاجها الناس، مثل البترول والغاز المنزلي وغيرهما، حيث يحرص الحوثيون على التلاعب برفع الأسعار، لتحقيق أرباحهم المالية.
خلافات كبيرة
وأشار المصدر إلى أن هناك خلافات كبيرة حدثت أمام تلك المحطات بين المواطنين وملاك المحطات، وصلت إلى إطلاق النار والتشابك بالأيدي، مع تدخل عصابات الحوثي الأمنية للتهدئة، والسعي إلى ترتيب عمليات دخول محطات البنزين.
وأفاد بأن الكثير من المواطنين رفضوا الأسعار الجديدة للبترول، بينما طالب بعض المواطنين بالإضراب الكلي تجاه تعبئة الوقود، ووضع رقابة شعبية على المحطات، لمنع أي شخص من تعبئة الوقود، بما في ذلك الحوثيون.
منع البيع
من جهة أخرى، واجهت المحطات التي رفضت رفع سعر البيع والانصياع للحوثي الإغلاق، حيث ذكر المصدر أن بعض المحطات التي تم إغلاقها ومنعها من بيع الوقود فرضت عليها رقابة حوثية، لعدم تهريب الوقود أو بيعه بطرق مخفية.
تلاعب الحوثيين بمشتقات النفط
رفع أسعار الغاز لمبالغ تعد الأغلى عالميا
إغلاق محطات الوقود وحصرها بمحطات حوثية
رفع أسعار الوقود على المواطنين

MENAFN19102024000089011017ID1108797788

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