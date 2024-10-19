راميدا تستهدف استثمار نحو ملياري جنيه فى استحواذات على أدوية جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية“راميدا” استثمار نحو ملياري جنيه فى استحواذات على أدوية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود فايق العضو المنتدب للشئون المالية والتشغيلية بالشركة في مقابلة مع“البورصة”، إن الاستحواذات الجديدة تأتى فى إطار خطة استراتيجية تتبناها الشركة لتوسيع عملياتها فى السوق المصرية، وكذلك زيادة أحجام الصادرات، وتتكون استراتيجيتها الجديدة من 5 محاور رئيسية.

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وأشار إلى أن المحور الأول من استراتيجية العمل يركز على التوسع في مجال علاج الأمراض المزمنة حيث كانت تتمركز محفظة الشركة بنسبة 63% على الأدوية غير المزمنة و 37% لأدوية الأمراض المزمنة فى عام 2020، وقد استطاعت الشركة الوصول بالمحفظة إلى تخطى نسبة 50% لأدوية الأمراض المزمنة والباقي للأدوية غير المزمنة فى 2024.

وأضاف أن المحور الثانى يتمثل فى الاستحواذ على أدوية جديدة لتقديمها للسوق المصرية بغرض زيادة هوامش ربحية الشركة عن طريق تحسين الطاقة الإنتاجبة، وتلائم شكل المحفظة الذي تسعى له الشركة بالتوسع في أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض الجهاز العصبي.

وتابع أن الشركة تتفاوض في الفترة الحالية للاستحواذ على محفظة من الأدوية تتراوح بين 10-15 منتجا، متوقعا أن تفوق مبيعات آخر استحواذ تم في الشهر الماضي.

وتخطت قيمة الاستحواذ على الأدوية 1.1مليار جنيه منذ بداية استراتيجية الاستحواذات للشركة فى 2013 وحتى الشهر الحالي.

واستحوذت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية“راميدا” على علاج“أقراص” لمرض السكري من النوع الثاني بنهاية الشهر الماضي.

وتمثل الصفقة أكبر عملية استحواذ تقوم بها“راميدا”حتى الآن،وتُعزز من التزام الشركة بتوسيع محفظة منتجاتها من الأدوية عالية الهامش الربحي ذات الدخل المتكرر في مجالات علاج الأمراض المزمنة.

وتوقع فايق أن يضيف هذا المنتج قرابة 400 مليون جنيه إلى مبيعات الشركة في عام 2025، موضحاً أن الشركة سوف تقوم بتسديد تكلفة الاستحواذ على دفعات على مدار 5 شهور، وسددت الدفعة الأولى مع التعاقد.

ويشغل المنتج الدوائي المستحوذ عليه المركز الأول بحصة سوقية 9% على مستوى عدد الوحدات المباعة في مجاله العلاجي، والتي تقدر قيمته بأكثر من 6.7 مليار جنيه و31.3 مليون وحدة مباعة.

ويتوفر المنتج في أربع تركيزات مختلفة، ويبلغ متوسط أسعاره نحو 130 جنيهًا للوحدة، وهو ما يُعتبر أعلى من متوسط أسعار منتجات راميدا، مما يُساهم في تعزيز هامش الربح للشركة وإضافة قيمة كبيرة لمحفظة منتجاتها.

وأشار فايق إلي أن بعد هذا الاستحواذ للشركة، أصبحت المحفظة تنقسم إلي 60% للأدوية المزمنة، و40% للأدوية غير المزمنة.

وتابع أن الشركة لديها أكثر من 200 دواء تحت التسجيل، وتقوم بطرح نحو 5 أدوية جديدة كل عام، إلى جانب الأدوية التي يتم الاستحواذ عليها.

ولفت إلى المحور الثالث من استراتيجية عمل راميدا بالتوسع في مجال الأدوية غير المسعرة جبرياً، موضحاً أن هذه المنتجات تتمثل في المكملات الغذائية و المستحضرات التجميليه العلاجية، وبخاخات الأنف والفم مما يوفر للشركة حرية التسعير وهامش ربحية أعلى، بالإضافة إلي التحوط من ضغوطات التكاليف في حالة حدوث تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ولفت إلى أن المحور الرابع من الاستراتيجية يركز على التوسع فى عمليات التصنيع للغير، مستهدفة إضافة شركتين جدد كل شهر، خاصة وأن مع تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر العملة تصعب إمكانية بناء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية، فلذلك تستطيع الشركة استقطاب شركات محلية وأجنبية للتواجد بالسوق المصري.

وتستهدف الشركة الوصول إلي 170 مليون جنيه بنهاية 2024 من إيرادات التصنيع للغير، مشيراً إلي أن الشركة تستهدف ما يتراوح بين 400 و500 مليون جنيه من التصنيع للغير على المدى القريب.

وقال فايق إن الشركة لديها 3 مصانع بإمكانية تصنيع نحو 560 مليون وحدة في العام، بمختلف أشكال الأدوية، أقراص، أمبولات، أشربة والقطرات بالإضافة إلى أنواع أخري، بما يغطي الإمكانات التصنيعية، مشيراً إلى أن الطاقة المستغلة تتراوح بين 30-40% حالياً، وبذلك يوجد طاقة إنتاجية كبيرة غير مستغلة.

وتقوم الشركة بتصنيع الأدوية لشركات أخري، مثل الحكمة، فاركو، المستقبل، والأندلس وغيرها من الشركات.

وتابع أن الشركة تقوم بالترويج للتصنيع للغير، بحيث تحسن استغلال قدرات المصنع لديها مما يساهم في زيادة هوامش الربحية لدى الشركة مع استقرار تكلفة تشغيل المصنع.

وأشار إلي أن الشركة تستهدف استثمار بين 100 و200 مليون جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية، لتحسين كفاءة إنتاج أجزاء معينة وتطوير معايير التصنيع لمواكبة المعايير الدولية.

وأضاف أن المحور الخامس في الاستراتيجية هو التركيز على التصدير،حيث تستهدف الشركة التوسع في أسواق جديدة مثل الكويت، عمان، والأردن خلال 2025، إلى جانب زيادة التطور في المبيعات والتسويق بالأسواق الحالية مثل ليبيا والعراق واليمن.

وأوضح أن الصادرات تمثل نحو10%، من إجمالي الإيرادات حاليًا، وتعتزم الشركة الوصول بالصادرات إلى 15% من إيرادات الشركة على المستوي القريب بحجم مبيعات تصديرية تتراوح بين 300و400 مليون جنيه في 2025.

وأوضح أن الشركة تتوسع فى التصدير بغرض تدبير العملة الأجنبية التى تستخدمها عند الحاجة لاستيراد بعض المستلزمات الخاصة بالتصنيع، موضحًا أن الإيرادات من التصدير توفر 25و30% من احتياجات الشركة الدولارية لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع.

“جلو” التابعة تخطط لاستثمار 20 مليون جنيه العام المقبل وتتوقع مبيعات بأكثر من 100 مليون جنيه

وفي سياق متصل، تستهدف الشركة التوسع في تصنيع المكملات الغذائية خلال الفترة المقبلة، حيث أطلقت بنهاية النصف الأول من العام الجاري مكمل غذائي باسم“راميلاكت” وهو أول إنزيم لاكتاز مصمم خصيصًا للبالغين في مصر، ويعالج مشكلة عدم تحمل اللاكتوز التي تُصيب نسبة كبيرة من السكان، وفقًا لـ“فايق”.

وقال إن هيئة الدواء أتاحت زيادات سعرية للشركات بواقع 30% لأدوية الأمراض المزمنة وما بين 40-50% لأدوية الأمراض غير المزمنة مما ساعد في تحسين هوامش ربحية الشركة، مؤكداً على أن هذه الزيادة كافية لاستعادة هوامش الربحية الطبيعية وبالتالي إعادة تشغيل عجلة الإنتاج وتوفير المنتجات للسوق ولاستيعاب السوق لهذه الزيادات.

وفى يونيو من العام الجاري سمحت هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي بزيادة أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية بنسبة تتراوح بين 20-25% لأدوية الأمراض المزمنة، وبنسبة تصل إلى 50% لأدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية.

وأشار إلي أن الشركة الجديدة“جلو” التى أطلقتها راميدا مؤخرًا والتى تركز على مستحضرات التجميل، ستنطلق أعمالها خلال الربع الأول من العام المقبل، وتركز منتجاتها على العناية بالبشرة بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والعطور، ثم منتجات خاصة للعناية بالشعر.

وتوقع أن تتخطى مبيعات الشركة الجديدة نحو 100 مليون جنيه في 2025، وحجم استثماراتها سيصل إلى 20 مليون مخصصة للتأسيس والتسويق، والمواد الخام للمنتجات، وسيتم التصنيع عند الغير فى واحد من أكبر مصانع مستحضرات التجميل فى مصر.

وحققت شركة رميدا أرباحاً بلغت 123.6مليون جنيه خلال النصف الاول لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 119.0 مليون جنيه في النصف الاول من عام2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2024 إلى 1,021 مليار جنيه، مقابل 842.4 مليون جنيه إيرادات خلال النصف الأول من العام السابق له.