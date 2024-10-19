1.5 مليار جنيه تداولات البورصة السلعية خلال تسعة أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) حققت“البورصة السلعية مصر” تداولات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2024.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة” إن إجمالى الكميات التى تم بيعها منذ بداية العام الحالى وحتى شهر سبتمبر الماضى تقدر بنحو 137.3 ألف طن من السلع المختلفة، أبرزها الذرة الصفراء بكمية 79.7 ألف طن وقيمة 815.3 مليون جنيه، وقمح مستورد بكمية 14.8 ألف طن وقيمة 198.4 مليون جنيه، ونخالة (ردة محلية) بكمية 42.2 ألف طن وقيمة 412.8 مليون جنيه. بجانب مصادرات مصلحة الدمغة والموازين التى تم تنفيذها من خلال منصة بقيمة 69.6 مليون جنيه، وممارسات تم تنفيذها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقيمة 1.8 مليون جنيه.

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تم عقد آخر مزاد لبيع مصادرات مصلحة الدمغة والموازين فى يوليو الماضي، وشمل مشغولات ذهبية وأحجارًا ثمينة وقطعًا بأوزان مختلفة من الذهب، وتم طرح نحو 275 لوطًا لم يتم بيعها بالكامل، تحت إشراف لجنة مشكلة من مصلحة الدمغة والموازين ووزارة المالية ومستشار من مجلس الدولة للإشراف على المزاد.

أضاف المصدر أن البورصة تدرس حاليًا تداول سلع جديدة بالتنسيق مع وزارات أخرى وفى انتظار الموافقات اللازمة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها فور موافقة تلك الوزارات. أوضح أن البورصة تستهدف أيضًا التوسع خلال الفترة المقبلة فى شراء احتياجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية من السلع.

وأشار المصدر إلى بيع 8.350 ألف طن من الذرة الصفراء بسعر 10 آلاف جنيه للطن من خلال 18 عملية، وبيع 100 طن نخالة بسعر 9.5 ألف جنيه للطن من خلال عملية واحدة، وذلك فى آخر جلسة تداول فى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وكانت البورصة السلعية قد تم افتتاحها فى نوفمبر 2022 لتداول القمح، تلاها إدراج سلع أخرى على فترات متباينة تشمل السكر والذرة الصفراء والنخالة، فيما شهد العام الحالى وقف تداول تلك السلع باستثناء النخالة والذرة الصفراء وكميات محدودة من القمح.

وأكد وزير التموين شريف فاروق فى تصريحات سابقة على تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، بهدف تحقيق التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، مشيرًا إلى أهمية التعامل وفقًا لآليات السوق لضمان أعلى درجات الشفافية والوضوح، ووضع الأسس والمعايير السليمة التى تمكن من تداول المشتقات السلعية، وبالتالى تعزيز تنوع البورصة السلعية وتعزيز دورها فى النشاط الاقتصادي.