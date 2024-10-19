1.5 مليار جنيه تداولات البورصة السلعية خلال تسعة أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت“البورصة السلعية مصر” تداولات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2024.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة” إن إجمالى الكميات التى تم بيعها منذ بداية العام الحالى وحتى شهر سبتمبر الماضى تقدر بنحو 137.3 ألف طن من السلع المختلفة، أبرزها الذرة الصفراء بكمية 79.7 ألف طن وقيمة 815.3 مليون جنيه، وقمح مستورد بكمية 14.8 ألف طن وقيمة 198.4 مليون جنيه، ونخالة (ردة محلية) بكمية 42.2 ألف طن وقيمة 412.8 مليون جنيه. بجانب مصادرات مصلحة الدمغة والموازين التى تم تنفيذها من خلال منصة البورصة بقيمة 69.6 مليون جنيه، وممارسات تم تنفيذها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقيمة 1.8 مليون جنيه.
موضوعات متعلقة
مصادر حكومية: رفع سعر الوقود يوفر 27.2 مليار جنيه للخزانة “جى تى آى” تعتزم زيادة إنتاجها فى مصر 3.5 مليار سيجارة سنويًا عصمت: فصل“المصرية لنقل الكهرباء” يتطلب نقل أصول والتزامات إلى الشركات المنتجة
تم عقد آخر مزاد لبيع مصادرات مصلحة الدمغة والموازين فى يوليو الماضي، وشمل مشغولات ذهبية وأحجارًا ثمينة وقطعًا بأوزان مختلفة من الذهب، وتم طرح نحو 275 لوطًا لم يتم بيعها بالكامل، تحت إشراف لجنة مشكلة من مصلحة الدمغة والموازين ووزارة المالية ومستشار من مجلس الدولة للإشراف على المزاد.
أضاف المصدر أن البورصة تدرس حاليًا تداول سلع جديدة بالتنسيق مع وزارات أخرى وفى انتظار الموافقات اللازمة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها فور موافقة تلك الوزارات. أوضح أن البورصة تستهدف أيضًا التوسع خلال الفترة المقبلة فى شراء احتياجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية من السلع.
وأشار المصدر إلى بيع 8.350 ألف طن من الذرة الصفراء بسعر 10 آلاف جنيه للطن من خلال 18 عملية، وبيع 100 طن نخالة بسعر 9.5 ألف جنيه للطن من خلال عملية واحدة، وذلك فى آخر جلسة تداول فى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.
وكانت البورصة السلعية قد تم افتتاحها فى نوفمبر 2022 لتداول القمح، تلاها إدراج سلع أخرى على فترات متباينة تشمل السكر والذرة الصفراء والنخالة، فيما شهد العام الحالى وقف تداول تلك السلع باستثناء النخالة والذرة الصفراء وكميات محدودة من القمح.
وأكد وزير التموين شريف فاروق فى تصريحات سابقة على تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، بهدف تحقيق التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، مشيرًا إلى أهمية التعامل وفقًا لآليات السوق لضمان أعلى درجات الشفافية والوضوح، ووضع الأسس والمعايير السليمة التى تمكن من تداول المشتقات السلعية، وبالتالى تعزيز تنوع البورصة السلعية وتعزيز دورها فى النشاط الاقتصادي.
MENAFN19102024000202011048ID1108797786
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.