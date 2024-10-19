عصمت: فصل المصرية لنقل الكهرباء يتطلب نقل أصول والتزامات إلى الشركات المنتجة

كشف الكهرباء محمود عصمت، أن خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة تتطلب الأصول والالتزامات أو بعضها للشركات المنتجة.

وذكر أن دور الشركة سيصبح نقل الكهرباء مقابل عمولة محددة دون دخولها كطرف لشراء أو بيع الطاقة، وأنها تعد فى الوقت الحالى منفصلة إداريًا ويجرى فصلها فنيًا ومحاسبيًا.

موضوعاتمصادر حكومية: رفع سعر الوقود يوفر 27.2 مليار جنيه للخزانة “جى تى آى” تعتزم زيادة إنتاجها فى مصر 3.5 مليار سيجارة سنويًا 1.5 مليار جنيه تداولات السلعية خلال تسعة أشهر

وقال فى مؤتمر صحفى اليوم، إن وزارة البترول رفعت تعريفة الغاز الطبيعى المورد للمحطات إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 3 دولارات قبل ذلك.

وأوضح أنه فى الوقت الحالى تحتاج المحطات وقود يوميًا يصل إلى 100 مليون متر مكعب من الغاز و20 إلى 25 ألف طن من المازوت فيما تحتاج فى الشتاء إلى ما بين 70 إلى 90 ألف طن مازوت.

وكشف أن الوزارة خصصت 50 مليار جنيه لإنشاء شبكة كهرباء لمشروع مصر الزراعي، الذى تعمل عليه الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقدرة تصل إلى 7 جيجاوات، يحتاح المشروع منها 2 جيجاوات، على أن يتم استخدام الفائض في المشروعات المستقبلية.

وقال إن سيناء لها حصة حالية من الدعم والتطوير خاصة مع زيادة عدد المشروعات الصناعية هناك، مشيرًا إلى أنه سيتم ربطها مع شبكة الربط مع الجانب السعودي بالإضافة إلى تدعيم الشبكة داخل سيناء.

وقال عصمت إنه بحلول الصيف المقبل سيتم بداية الربط الكهربائي مع الجانب السعودي بقدرة 1.5 جيجاوات، على أن تصل في نهاية الربط إلى 3 جيجاوات.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مع وزارة البترول للتنسيق بشأن الاستراتيجية العامة للطاقة خلال الفترة 2030-2040، وإضافة طاقات متجددة على الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الوصول بنسبة 42% من إنتاج الكهرباء من طاقات متجددة.

وقال إن الوزارة اتفقت مع وزارة البترول على إدخال 14 جيجاوات للشبكة القومية للكهرباء من الرياح بخلاف 8 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2030.

وأكد أهمية تعزيز قطاع الطاقات المتجددة في مصر، مشيراً إلى وجود بعض التحديات التي تعيق التقدم في هذا المجال، إذ أن مصر تتحمل 3 سنتات عن إهدار كل كيلوات من الرياح جزء منها يتم سداده بالجنيه وجزء بالدولار.

وفى سياق آخر قدر أن حجم الفقد تعدى 30 مليار جنيه، بسبب أسباب فنية أو فقد تجارى نتيجة سرقات التيار الكهربائى، وهو ما تحاول الوزارة التصدى له عبر حملات مكثفة لردع المخالفين، لكن فى الوقت نفسه، أشار إلى أنه حال كان الخطأ من الوزارة فإنها تداركه.

وأشار إلى رفع المخالفات عن 543 ألف مسجل لطلب الحصول على عدادات كودية وتأخرت الوزارة فى توريدها.

وكشف أن المشاريع النووية التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى تصل تكلفتها إلى 23 مليار دولار، وأن أولى وحدات الطاقة النووية فى“الضبعة” ستبدأ العمل فى 2029، على أن تستمر دخول باقي الوحدات الأربع في عام 2030.

وأضاف، أنه بالتوازي مع جهود انشاء المحطة النووية فإن الوزارة تقوم بالتعاقد مع شركات خاصة لإقامة محطات توليد الكهرباء من طاقات متجددة وخصصت 40 مليار متر من الأراضي لتلك المشروعات.

وقال إنه بالنسبة لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، فهناك شركة متخصصة تجري دراسة مبدئية للمشروع، بهدف الوقوف على آخر المستجدات.

وذكر أن أن مشروع الربط مع اليونان يعاني من بعض التأخير مقارنة بمشروع إيطاليا، بسبب التزام اليونان بتزويد قبرص وألمانيا بجزء من احتياجاتهم الكهربائية.