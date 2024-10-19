جى تى آى تعتزم زيادة إنتاجها فى مصر 3.5 مليار سيجارة سنويًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة اليابان الدولية للتبغ- جى تى آي زيادة إنتاجها من السجائر فى مصر، بعد تجديد تعاقدها على عقد التصنيع مع الشركة الشرقية للدخان-إيسترن كومبانى، وفق ما قالته ماريان صليب المدير العام للشركة فى مصر.
وأضافت صليب لـ”البورصة”، أن خطة الشركة تتضمن زيادة إنتاجها فى مصر من خلال خط إنتاج جديد بطاقة بين 2 و3.5 مليار سيجارة سنويًا.
موضوعات متعلقة
مصادر حكومية: رفع سعر الوقود يوفر 27.2 مليار جنيه للخزانة عصمت: فصل“المصرية لنقل الكهرباء” يتطلب نقل
أصول والتزامات إلى الشركات المنتجة 1.5 مليار جنيه تداولات البورصة
السلعية خلال تسعة أشهر
وجددت شركة اليابان الدولية للتبغ اتفاقية التصنيع الاستراتيجية مع الشركة الشرقية للدخان لمدة ثلاث سنوات بهدف تطوير صناعة التبغ في مصر، وتوسيع نطاق المنتجات المقدمة للمستهلك المصري، مع التركيز على تلبية الطلب المتزايد في السوق.
وتتعاقد الشركة الشرقية للدخان مع عدد من الشركات الأجنبية لتصنيع منتجاتها فى مصانع الشركة، حيث كانت تمتلك“لشرقية للدخان” وحدها رخصة تصنيع منتجات التبغ فى مصر، وذلك قبل حصول“فيليب موريس” على الرخصة الثانية لتصنيع التبغ فى السوق المصرية.
وأضافت أن الخط الجديد سيكون بخلاف خط الإنتاج المشترك بين شركتها وبين إيسترن كومباني.
وتابعت أن أن الشركة اليابانية ملتزمة بتطوير الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية محليًا ودوليًا، وتلبية الطلب المتزايد في السوق المصري وتقديم منتجات تلبي أذواق المستهلك المتنوعة.
وتابعت أن الشركة لديها منتجات في قطاع المعسل عبر علامتها التجارية“أدخنة النخلة” والتي تسعى لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، فيما تصدر لكافة أسواق الخليج من السعودية، والإمارات، والأردن، وقطر، وعمان، والكويت وعدد كبير من الأسواق الأخرى.
ومجموعة اليابان للتبغ هي واحدة من أبرز شركات تصنيع التبغ في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل الحكومة اليابانية أكبر المساهمين بها، بنسبة تقدر بحوالي 33% من أسهم الشركة.
MENAFN19102024000202011048ID1108797784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.