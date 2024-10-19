جى تى آى تعتزم زيادة إنتاجها فى مصر 3.5 مليار سيجارة سنويًا

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة اليابان الدولية للتبغ- جى تى آي زيادة إنتاجها من السجائر فى مصر، بعد تجديد تعاقدها على عقد التصنيع مع الشركة الشرقية للدخان-إيسترن كومبانى، وفق ما قالته ماريان صليب المدير العام للشركة فى مصر.

وأضافت صليب لـ”البورصة”، أن خطة الشركة تتضمن زيادة إنتاجها فى مصر من خلال خط إنتاج جديد بطاقة بين 2 و3.5 مليار سيجارة سنويًا.

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وجددت شركة اليابان الدولية للتبغ اتفاقية التصنيع الاستراتيجية مع الشركة الشرقية للدخان لمدة ثلاث سنوات بهدف تطوير صناعة التبغ في مصر، وتوسيع نطاق المنتجات المقدمة للمستهلك المصري، مع التركيز على تلبية الطلب المتزايد في السوق.

وتتعاقد الشركة الشرقية للدخان مع عدد من الشركات الأجنبية لتصنيع منتجاتها فى مصانع الشركة، حيث كانت تمتلك“لشرقية للدخان” وحدها رخصة تصنيع منتجات التبغ فى مصر، وذلك قبل حصول“فيليب موريس” على الرخصة الثانية لتصنيع التبغ فى السوق المصرية.

وأضافت أن الخط الجديد سيكون بخلاف خط الإنتاج المشترك بين شركتها وبين إيسترن كومباني.

وتابعت أن أن الشركة اليابانية ملتزمة بتطوير الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية محليًا ودوليًا، وتلبية الطلب المتزايد في السوق المصري وتقديم منتجات تلبي أذواق المستهلك المتنوعة.

وتابعت أن الشركة لديها منتجات في قطاع المعسل عبر علامتها التجارية“أدخنة النخلة” والتي تسعى لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، فيما تصدر لكافة أسواق الخليج من السعودية، والإمارات، والأردن، وقطر، وعمان، والكويت وعدد كبير من الأسواق الأخرى.

ومجموعة اليابان للتبغ هي واحدة من أبرز شركات تصنيع التبغ في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل الحكومة اليابانية أكبر المساهمين بها، بنسبة تقدر بحوالي 33% من أسهم الشركة.



