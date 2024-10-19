بعد قرار فيتش.. خفض جديد لتصنيف فرنسا الائتماني بسبب العجز المالي

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت شركة سكوب للتصنيف الائتماني (وكالة تصنيف ائتماني ألمانية تتخذ من أوروبا مقرا لها)، تصنيف فرنسا الائتماني في تحذير جديد بشأن مالية البلاد والعوائق السياسية التي تحول دون احتواء عجز الميزانية المتضخم، وفقا لوكالة بلومبيرج.

وخفضت شركة سكوب تصنيف فرنسا من (ايه ايه) إلى (ايه ايه-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يجعلها في نفس الدرجة مثل بلجيكا وجمهورية التشيك، بثلاثة مستويات أقل من التصنيف الأعلى.

موضوعاتميزانية المغرب 2025 تتوقع 6.4 مليار دولار عجزاً بوتين: طرح عملة موحدة لمجموعة بريكس خطوة سابقة لأوانها ارتفاع صادرات الكاكاو يرفع تصنيف كوت ديفوار الائتماني

وأوضحت مؤسسة سكوب -في بيان نشرته وكالة بلومبيرج- إن التدهور المستمر في المالية العامة والتوقعات السياسية الصعبة هما السبب وراء خفض التصنيف.

وتوقعت سكوب أن يتقلص عجز الموازنة في العام المقبل إلى 5.2% فقط، وتتوقع الشركة أيضًا أن تفشل فرنسا في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بفجوة تبلغ 3.8% في عام 2029، بالإضافة إلى توقعاتها أن يصل الدين إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إصدار وكالة فيتش نظرة سلبية على تقييمها للجدارة الائتمانية لفرنسا.. وستواجه البلاد اختبارًا آخر بعد أسبوع من الآن، عندما تحدد وكالة موديز تحديثًا لتقييمها.

ومن المقرر أن تصدر وكالة ستاندرد آند بورز، التي خفضت تصنيف فرنسا في وقت سابق من هذا العام، تقريرها في 29 نوفمبر المقبل.

وتخضع المالية العامة في فرنسا لتدقيق مكثف مع تراجع خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتقليص العجز في الميزانية مرارا وتكرارا.

ومما يزيد من حالة عدم اليقين أن قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في يونيو قد ألقى بظلاله على آفاق السياسة في فرنسا.

وفي محاولة لتهدئة الموقف، قدمت حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الأسبوع الماضي خطة ميزانية لعام 2025 تتضمن تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو (65.6 مليار دولار) لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام.

هذه خطوة أولى نحو تقليص الفجوة إلى حدود 3% التي حددها الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029 ــ وهو ما تعهدت الحكومة السابقة بفعله بحلول عام 2027.