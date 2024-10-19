السعودية وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال التعدين

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث وزير
الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، خلال لقائه مع وزيرة
الدولة للطاقة في إسبانيا سارة آغسن مونيز، في مدريد، سبل تعزيز التعاون في مجال التعدين، وجذب كبرى شركات التعدين الإسبانية للاستثمار في الفرص الواعدة بالمملكة العربية السعودية.
وأكّد الوزير بندر الخريف ، خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)،متانة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، لما تمثّله إسبانيا من شريك رئيسي للمملكة، وانعكست تلك الشراكة على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، متطلعًا إلى تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.
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وأوضح الخريف أن رؤية السعودية 2030، تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنمية الصادرات غير النفطية للمملكة، عبر الارتكاز على أربعة قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وتعزيز دور القطاع الخاص ليشارك في تحقيق هذا التحوّل الاقتصادي، مع جذب الاستثمارات الأجنبية لتلك القطاعات الاقتصادية الواعدة.
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