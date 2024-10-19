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السعودية وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال التعدين

10/19/2024 2:21:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، خلال لقائه مع وزيرة الدولة للطاقة في إسبانيا سارة آغسن مونيز، في مدريد، سبل تعزيز التعاون في مجال التعدين، وجذب كبرى شركات التعدين الإسبانية للاستثمار في الفرص الواعدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكّد الوزير بندر الخريف ، خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)،متانة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، لما تمثّله إسبانيا من شريك رئيسي للمملكة، وانعكست تلك الشراكة على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، متطلعًا إلى تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

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وأوضح الخريف أن رؤية السعودية 2030، تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنمية الصادرات غير النفطية للمملكة، عبر الارتكاز على أربعة قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وتعزيز دور القطاع الخاص ليشارك في تحقيق هذا التحوّل الاقتصادي، مع جذب الاستثمارات الأجنبية لتلك القطاعات الاقتصادية الواعدة.

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