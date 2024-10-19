مترجم آي فلايتك الذكي: نقلة نوعية في عالم التواصل عبر الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- TimesNewswire )
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 أكتوبر 2024
في معرض جيتكس 2024، أزاحت شركة آي فلايتك الستار عن مترجمها الذكي الذي يقدم لأول مرة في الشرق الأوسط، لتضيف قيمة مبتكرة إلى مفهوم الترجمة الفورية على مستوى العالم.
الجهاز الجديد ليس مجرد أداة ترجمة؛ بل هو بوابة مفتوحة نحو تواصل بلا حواجز، يعيد صياغة التواصل بين الثقافات واللغات المختلفة، من خلال قوة الذكاء الاصطناعي المتطور.
يطرح الجهاز الجديد لأول مرة في مدينة دبي ليكون أساسًا لبناء جسور التواصل بين المهنيين، والمسافرين، وكل من يسعى إلى التواصل عبر لغات متعددة بلمسة واحدة فقط، ويجدر الذكر بأنه قد اكتسب شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم بفضل استخدامه في فعاليات دولية مرموقة مثل منتدى بوآو بآسيا، والمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي.
مترجم آي فلايتك الذكي هو وسيلة سحرية لكسر الحواجز اللغوية، حيث يوفر ترجمة فورية وسلسة للمحادثات متعددة الثقافات واللغات، من خلال قدراته الفائقة في التعامل مع 60 لغة صوتية، و50 لغة في حالة ترجمة الصور، إضافة إلى 18 زوجًا لغويًا يمكن استخدامهم دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. تسهل هذه الإمكانيات التواصل في أكثر من 200 دولة، كما أنه مدعوم ببطارية تتيح اتصالًا حرًا لمدة سنتين؛ مما يخلق تجربة مدهشة ومرنة تزيل العوائق اللغوية من خلال استخدام عملي وسلس.
يتوفر جهاز المترجم الذكي من آي فلايتك بتصميم أنيق، فهو يتميز اللون الأسود الفاخر مع شاشة كبيرة بحجم 5.05 بوصة، وذاكرة كبيرة بسعة 2 جيجابايت + 16 جيجابايت. يجمع المترجم بين أداء احترافي وتصميم خفيف الوزن بوزن لا يتجاوز 130 جرامًا، وبطارية بقدرة 2000 مللي أمبير في الساعة، مما يجعله رفيقك الأمثل في كل خطوة. يضمن لك دعم تقنيات الاتصال مثل WiFi وBluetooth 5.0 وeSIM وشريحة نانو SIM لتحصل على تجربة اتصال سلسة لا تتوقف.
لم يقتصر الجهاز على كونه مجرد مترجم؛ بل تحول إلى حل متكامل للتواصل العالمي. سواء كنت تجري محادثات عمل مع شركاء دوليين، أو تسافر لاكتشاف ثقافات جديدة، فإن آي فلايتك الذكي هو شريكك الأمثل لتجاوز الحواجز اللغوية والتقنية، مع تقديم ترجمات فورية، ودعم النطق الصحيح، وتسهيل الفهم الثقافي.
ولأن الابتكار ليس له حدود، فقد كشفت شركة آي فلايتك أيضًا عن AINOTE Air 2، المفكرة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تُمكن هذه الأداة المستخدمين من تحويل الصوت إلى نص فورًا، بالإضافة إلى الترجمة بلغات متعددة، مع إمكانية تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد أثناء تسجيل الاجتماعات. بفضل هذه القدرات، ستصبح جميع لحظاتك إنتاجية ومثمرة، سواء كنت في المكتب أو أثناء التنقل.
تتربع آي فلايتك منذ تأسيسها عام 1999 على عرش الابتكار في مجال تكنولوجيا التعرف على الكلام والذكاء الاصطناعي. وبإدراجها في بورصة شنتشن منذ عام 2008 (رمز السهم: 002230)، تواصل الشركة ابتكاراتها المتميزة، لتتغلب على كل التحديات الثقافية من خلال أدوات الترجمة والتواصل. وبرؤية ثاقبة تسعى إلى عالم أكثر ترابطًا، يقف مترجم آي فلايتك دليلًا على التزام الشركة بتحقيق مستقبل أفضل للتواصل بين الأفراد والثقافات.
للتواصل الإعلامي:
جاك
المدير العالمي للعلاقات العامة
شركة iFLYTEK Co.,LTD.
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