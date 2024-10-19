مترجم آي فلايتك الذكي: نقلة نوعية في عالم التواصل عبر الذكاء الاصطناعي

في جيتكس 2024، أزاحت شركة آي فلايتك الستار عن مترجمها الذكي الذي يقدم لأول مرة في الشرق الأوسط، لتضيف قيمة مبتكرة إلى مفهوم الترجمة الفورية على مستوى العالم.

الجهاز الجديد ليس مجرد أداة ترجمة؛ بل هو بوابة مفتوحة نحو تواصل بلا حواجز، يعيد صياغة التواصل بين الثقافات واللغات المختلفة، من خلال قوة الذكاء الاصطناعي المتطور.

يطرح الجهاز الجديد لأول مرة في مدينة دبي ليكون أساسًا لبناء جسور التواصل بين المهنيين، والمسافرين، وكل من يسعى إلى التواصل عبر لغات متعددة بلمسة واحدة فقط، ويجدر الذكر بأنه قد اكتسب شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم بفضل استخدامه في فعاليات دولية مرموقة مثل منتدى بوآو بآسيا، والمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي.

مترجم آي فلايتك الذكي هو وسيلة سحرية لكسر الحواجز اللغوية، حيث يوفر ترجمة فورية وسلسة للمحادثات متعددة الثقافات واللغات، من خلال قدراته الفائقة في التعامل مع 60 لغة صوتية، و50 لغة في حالة ترجمة الصور، إضافة إلى 18 زوجًا لغويًا يمكن استخدامهم دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. تسهل هذه الإمكانيات التواصل في أكثر من 200 دولة، كما أنه مدعوم ببطارية تتيح اتصالًا حرًا لمدة سنتين؛ مما يخلق تجربة مدهشة ومرنة تزيل العوائق اللغوية من خلال استخدام عملي وسلس.

يتوفر جهاز المترجم الذكي من آي فلايتك بتصميم أنيق، فهو يتميز اللون الأسود الفاخر مع شاشة كبيرة بحجم 5.05 بوصة، وذاكرة كبيرة بسعة 2 جيجابايت + 16 جيجابايت. يجمع المترجم بين أداء احترافي وتصميم خفيف الوزن بوزن لا يتجاوز 130 جرامًا، وبطارية بقدرة 2000 مللي أمبير في الساعة، مما يجعله رفيقك الأمثل في كل خطوة. يضمن لك دعم تقنيات الاتصال مثل WiFi وBluetooth 5.0 وeSIM وشريحة نانو SIM لتحصل على تجربة اتصال سلسة لا تتوقف.

لم يقتصر الجهاز على كونه مجرد مترجم؛ بل تحول إلى حل متكامل للتواصل العالمي. سواء كنت تجري محادثات عمل مع شركاء دوليين، أو تسافر لاكتشاف ثقافات جديدة، فإن آي فلايتك الذكي هو شريكك الأمثل لتجاوز الحواجز اللغوية والتقنية، مع تقديم ترجمات فورية، ودعم النطق الصحيح، وتسهيل الفهم الثقافي.

ولأن الابتكار ليس له حدود، فقد كشفت شركة آي فلايتك أيضًا عن AINOTE Air 2، المفكرة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تُمكن هذه الأداة المستخدمين من تحويل الصوت إلى نص فورًا، بالإضافة إلى الترجمة بلغات متعددة، مع إمكانية تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد أثناء تسجيل الاجتماعات. بفضل هذه القدرات، ستصبح جميع لحظاتك إنتاجية ومثمرة، سواء كنت في المكتب أو أثناء التنقل.

تتربع آي فلايتك منذ تأسيسها عام 1999 على عرش الابتكار في مجال تكنولوجيا التعرف على الكلام والذكاء الاصطناعي. وبإدراجها في بورصة شنتشن منذ عام 2008 (رمز السهم: 002230)، تواصل الشركة ابتكاراتها المتميزة، لتتغلب على كل التحديات الثقافية من خلال أدوات الترجمة والتواصل. وبرؤية ثاقبة تسعى إلى عالم أكثر ترابطًا، يقف مترجم آي فلايتك دليلًا على التزام الشركة بتحقيق مستقبل أفضل للتواصل بين الأفراد والثقافات.

للتواصل الإعلامي:

جاك

المدير العالمي للعلاقات العامة

شركة iFLYTEK Co.,LTD.

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