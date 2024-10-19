شركة آي فلايتك تطلق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في عالم العقارات في الشرق الأوسط

MENAFN - TimesNewswire ) شاركت شركة آي فلايتك المعروفة بريادتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف الذكي في جيتكس 2024 في دبي، حيث أزالت الستار عن استراتيجياتها الجديدة في عالم الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى آخر منتجاتها المصنوعة خصيصًا لتناسب احتياجات السوق في الشرق الأوسط. تحت عنوان“الطريق إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي”، قدمت الشركة في مؤتمرها الصحفي آخر حلولها المبتكرة، مثل نظامSmart Space الذي يتيح التحكم في الأنظمة المنزلية بلغات متعددة، وأداة الترجمة الفورية iFLYTRANS المصممة لدعم الأعمال متعددة اللغات والجنسيات في الشرق الأوسط. كما عززت الشركة حضورها في المنطقة من خلال افتتاح مكتبها في دبي، مؤكدة التزامها بتقديم حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي تخدم احتياجات المطورين العقاريين وصناع القرار في المنطقة.

ابتكرت شركة آي فلايتك حلولًا ذكية للمنازل بهدف تحسين جودة ومرونة استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكم في المنازل؛ لتعزيز الراحة والأمان. يتيح النظام الصوتي الذكي التحكم في الأجهزة المنزلية كالإضاءة، والتكييف، والستائر، وأنظمة الصوت، من خلال أوامر صوتية بسيطة، مما يسهل حياة المستخدمين ويريحهم من عناء التحكم اليدوي. وبدعم النظام أكثر من 16 لغة، منها العربية والإنجليزية، لتضمن الشركة تواصلًا سلسًا بين المستخدمين من مختلف الثقافات.

أضافت حلول آي فلايتك قيمة إضافية للمطورين العقاريين من خلال زيادة جاذبية المشاريع السكنية بالنسبة للعملاء؛ حيث قدمت الشركة حلولًا شاملة للتحكم في الإضاءة والمناخ وأنظمة الأمن وإدارة الطاقة، بما يتماشى مع متطلبات المباني الخضراء في الشرق الأوسط من توفير الطاقة والاستدامة البيئية، ومع احتياجات العملاء من الشعور بالراحة والمرونة في الاستخدام. عززت الشركة أيضًا مستوى الأمان والخصوصية لعملائها، من خلال الاعتماد على حلول لا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى تقنيات تشفير لحماية بيانات المستخدمين، مما يضمن لسكان هذه المنازل عيش حياة آمنة وهادئة.

استفادت الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التعرف على الصوت وتنشيطه عن بُعد أو من مسافات قريبة، مما سهل على المستخدمين التفاعل مع النظام من أي مكان في الغرفة. ووفرت الشركة خيارات قابلة للتخصيص، تتيح للمستخدمين ضبط الأنظمة بأوضاع مختلفة حسب ما يناسبهم، مثل“الوضع المنزلي” أو“الوضع الخارجي”، ويمكن للمستخدمين أيضًا إدارة الأجهزة المنزلية عبر لوحة تحكم واحدة أو تطبيق الهاتف المحمول، مما يضمن سهولة التحكم في المرافق المنزلية من أي مكان في العالم.

تسعى آي فلايتك في المستقبل إلى التعاون مع مطوري العقارات في الشرق الأوسط لتقديم تجارب سكنية مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي. وتعتزم الشركة الارتقاء بأسلوب حياة الأفراد إلى آفاق جديدة، من خلال حلول تركز على الراحة والأمان وكفاءة استخدام الطاقة.

تواصل آي فلايتك ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع خبرة عمل تمتد إلى أكثر من 23 عامًا، وخصوصًا تقنيات التعرف الصوتي الذكي ومعالجة اللغات. وقد حققت الشركة نجاحًا في تطبيق هذه التقنيات الصوتية واللغوية في نظام حديث للترجمة الفورية أظهر كفاءة غير مسبوقة في العديد من المؤتمرات الدولية الكبرى والبرامج العالمية، مثل: برنامج الأغذية العالمي، ومؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي وغيرها من الاجتماعات المهمة؛ وقد حاز هذا النظام إعجاب الجميع على مستوى العالم لكفاءته في التعرف على الكلام وترجمته بدقة فائقة؛ مما حجز لشركة آي فلايتك مكانة خاصة في عالم خدمات الذكاء الاصطناعي.

تتطلع شركة آي فلايتك، من خلال شراكاتها الاستراتيجية وتركيزها على خدمات التوطين، إلى بناء مستقبل أكثر مرونة وذكاءً لتسهيل عمليات التواصل والاتصال في قطاع العقارات في الشرق الأوسط.

للتواصل الإعلامي:

جاك

المدير العالمي للعلاقات العامة

شركة iFLYTEK Co.,LTD.

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