شركة آي فلايتك تطلق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في عالم العقارات في الشرق الأوسط

(MENAFN
- TimesNewswire )
شاركت شركة آي فلايتك المعروفة بريادتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف الذكي في معرض
جيتكس 2024 في دبي، حيث أزالت الستار عن استراتيجياتها الجديدة في عالم الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى آخر منتجاتها المصنوعة خصيصًا لتناسب احتياجات السوق في الشرق الأوسط. تحت عنوان“الطريق إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي”، قدمت الشركة في مؤتمرها الصحفي آخر حلولها المبتكرة، مثل نظامSmart Space الذي يتيح التحكم في الأنظمة المنزلية بلغات متعددة، وأداة الترجمة الفورية iFLYTRANS المصممة لدعم الأعمال متعددة اللغات والجنسيات في الشرق الأوسط. كما عززت الشركة حضورها في المنطقة من خلال افتتاح مكتبها في دبي، مؤكدة التزامها بتقديم حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي تخدم احتياجات المطورين العقاريين وصناع القرار في المنطقة.
ابتكرت شركة آي فلايتك حلولًا ذكية للمنازل بهدف تحسين جودة ومرونة استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكم في المنازل؛ لتعزيز الراحة والأمان. يتيح النظام الصوتي الذكي التحكم في الأجهزة المنزلية كالإضاءة، والتكييف، والستائر، وأنظمة الصوت، من خلال أوامر صوتية بسيطة، مما يسهل حياة المستخدمين ويريحهم من عناء التحكم اليدوي. وبدعم النظام أكثر من 16 لغة، منها العربية والإنجليزية، لتضمن الشركة تواصلًا سلسًا بين المستخدمين من مختلف الثقافات.
أضافت حلول آي فلايتك قيمة إضافية للمطورين العقاريين من خلال زيادة جاذبية المشاريع السكنية بالنسبة للعملاء؛ حيث قدمت الشركة حلولًا شاملة للتحكم في الإضاءة والمناخ وأنظمة الأمن وإدارة الطاقة، بما يتماشى مع متطلبات المباني الخضراء في الشرق الأوسط من توفير الطاقة والاستدامة البيئية، ومع احتياجات العملاء من الشعور بالراحة والمرونة في الاستخدام. عززت الشركة أيضًا مستوى الأمان والخصوصية لعملائها، من خلال الاعتماد على حلول لا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى تقنيات تشفير لحماية بيانات المستخدمين، مما يضمن لسكان هذه المنازل عيش حياة آمنة وهادئة.
استفادت الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التعرف على الصوت وتنشيطه عن بُعد أو من مسافات قريبة، مما سهل على المستخدمين التفاعل مع النظام من أي مكان في الغرفة. ووفرت الشركة خيارات قابلة للتخصيص، تتيح للمستخدمين ضبط الأنظمة بأوضاع مختلفة حسب ما يناسبهم، مثل“الوضع المنزلي” أو“الوضع الخارجي”، ويمكن للمستخدمين أيضًا إدارة الأجهزة المنزلية عبر لوحة تحكم واحدة أو تطبيق الهاتف المحمول، مما يضمن سهولة التحكم في المرافق المنزلية من أي مكان في العالم.
تسعى آي فلايتك في المستقبل إلى التعاون مع مطوري العقارات في الشرق الأوسط لتقديم تجارب سكنية مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي. وتعتزم الشركة الارتقاء بأسلوب حياة الأفراد إلى آفاق جديدة، من خلال حلول تركز على الراحة والأمان وكفاءة استخدام الطاقة.
تواصل آي فلايتك ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع خبرة عمل تمتد إلى أكثر من 23 عامًا، وخصوصًا تقنيات التعرف الصوتي الذكي ومعالجة اللغات. وقد حققت الشركة نجاحًا في تطبيق هذه التقنيات الصوتية واللغوية في نظام حديث للترجمة الفورية أظهر كفاءة غير مسبوقة في العديد من المؤتمرات الدولية الكبرى والبرامج العالمية، مثل: برنامج الأغذية العالمي، ومؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي وغيرها من الاجتماعات المهمة؛ وقد حاز هذا النظام إعجاب الجميع على مستوى العالم لكفاءته في التعرف على الكلام وترجمته بدقة فائقة؛ مما حجز لشركة آي فلايتك مكانة خاصة في عالم خدمات الذكاء الاصطناعي.
تتطلع شركة آي فلايتك، من خلال شراكاتها الاستراتيجية وتركيزها على خدمات التوطين، إلى بناء مستقبل أكثر مرونة وذكاءً لتسهيل عمليات التواصل والاتصال في قطاع العقارات في الشرق الأوسط.
للتواصل الإعلامي:
جاك
المدير العالمي للعلاقات العامة
شركة iFLYTEK Co.,LTD.
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