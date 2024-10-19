تقنيات آي فلايتك الذكية تغير معالم الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

MENAFN - TimesNewswire ) قدمت شركة آي فلايتك، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في جيتكس 2024 في دبي، أحدث ابتكاراتها التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف الذكي على الصوت. عرضت الشركة نموذج تطبيقها اللغوي الكبير“سبارك”، الذي تم إطلاقه في مايو 2023، واستمر في التطور ليصبح أداة قوية متعددة الاستخدامات. يتميز هذا النموذج المعزز بقدرة استثنائية على إدراك المفاهيم المعقدة وأداء مهام ترجمة دقيقة وسريعة في عالم الأعمال التجارية والبحث العلمي، مما أكسبه مكانة متميزة في مجالات متعددة، مثل: الترجمة وإنشاء المحتوى. لفتت قدرات“سبارك” الأنظار في المعرض بتنوع استخداماتها وسرعتها في تلبية احتياجات مختلف المجالات.

قدّمت آي فلايتك أيضًا نظام الترجمة الفورية المتطور، الذي يعتمد على تقنيات متقدمة في التعرف على الكلام والترجمة الآلية. يدعم النظام تسع لغات رئيسية، بما فيها العربية والإنجليزية والفرنسية، مما جعله مثاليًا للاستخدام في المؤتمرات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات والقطاع العام. تمكّن النظام من دمج العناصر السمعية والبصرية لتقديم تجربة تواصل فعّالة ومتعددة الثقافات، مما عزّز كفاءة التفاعل والتفاهم بين مختلف الأطراف.

كما استعرضت الشركة جهاز مترجم iFLYTEK Translator 4.0 وجهاز AINOTE Air2.

يقدم جهاز iFLYTEK Translator 4.0 تقنية فريدة للترجمة الفورية في العالم الواقعي، بدعمه لأكثر من 60 لغة، ما جعله خيارًا مثاليًا للتعامل مع سيناريوهات متعددة مثل السفر والمقابلات. وتميّز الجهاز بقدرته على تقديم ترجمة دقيقة حتى داخل الأجواء المزدحمة، وهذا بفضل خصائص متطورة في التعرف على الكلام وإزالة الضوضاء.

أما جهاز AINOTE Air2، فهو يتميز بأنه جهاز كمبيوتر محمول يعمل بالحبر الإلكتروني، ويبلغ مقاس شاشته 8.2 بوصة، مما يتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات بسهولة خلال الاجتماعات. يجمع الجهاز بين نسخ الكلام الفوري والترجمة بين اللغات، مع ميزات إضافية تشمل الكتابة اليدوية وملخصات الاجتماعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الأفراد في حياتهم المهنية على إنجاز الأعمال بكفاءة أكبر وسرعة مسبوقة.

تتجاوز شركة آي فلايتك كل الحدود من خلال قدرات إبداعية منقطعة النظير تظهر في حلولها الذكية التي تخدم العديد من القطاعات؛ فقد ساعدت حلول الذكاء الاصطناعي، التي طورتها الشركة في مجال الرعاية الصحية، الأطباء على تحسين التشخيص الطبي ورعاية المرضى، فقد خففت عنهم عبء تحليل البيانات والمهام الإدارية، مما مكّنهم من التركيز على تقديم العلاج.

ويقدم نظام Smart Spaces في قطاع العقارات دعمًا كبيرًا للمطورين العقاريين في الشرق الأوسط، حيث يمكن أصحاب المنازل من التحكم في أجهزتهم المنزلية وإدارة أنظمة الأمن وتحسين استهلاك الطاقة بسهولة باستخدام الأوامر الصوتية أو تطبيقات الهاتف المحمول. تسهم هذه الحلول في تعزيز راحة السكان وكفاءة استخدامهم للطاقة، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم.

وتؤكد شركة آي فلايتك التزامها بتعزيز حضورها في الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب جديد في دبي خلال معرض جيتكس 2024. دعم هذا التوسع رؤية الإمارات العربية المتحدة وتطلعها إلى الريادة العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار. واستمرت الشركة في التركيز على تقديم حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تُصمم خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وتقدم الأعمال في المنطقة.

للاتصال الإعلامي:

جاك

المدير العالمي للعلاقات العامة

شركة iFLYTEK Co.,LTD.

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