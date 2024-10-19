تقنيات آي فلايتك الذكية تغير معالم الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

(MENAFN
- TimesNewswire )
قدمت شركة آي فلايتك، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في معرض
جيتكس 2024 في دبي، أحدث ابتكاراتها التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف الذكي على الصوت. عرضت الشركة نموذج تطبيقها اللغوي الكبير“سبارك”، الذي تم إطلاقه في مايو 2023، واستمر في التطور ليصبح أداة قوية متعددة الاستخدامات. يتميز هذا النموذج المعزز بقدرة استثنائية على إدراك المفاهيم المعقدة وأداء مهام ترجمة دقيقة وسريعة في عالم الأعمال التجارية والبحث العلمي، مما أكسبه مكانة متميزة في مجالات متعددة، مثل: الترجمة وإنشاء المحتوى. لفتت قدرات“سبارك” الأنظار في المعرض بتنوع استخداماتها وسرعتها في تلبية احتياجات مختلف المجالات.
قدّمت آي فلايتك أيضًا نظام الترجمة الفورية المتطور، الذي يعتمد على تقنيات متقدمة في التعرف على الكلام والترجمة الآلية. يدعم النظام تسع لغات رئيسية، بما فيها العربية والإنجليزية والفرنسية، مما جعله مثاليًا للاستخدام في المؤتمرات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات والقطاع العام. تمكّن النظام من دمج العناصر السمعية والبصرية لتقديم تجربة تواصل فعّالة ومتعددة الثقافات، مما عزّز كفاءة التفاعل والتفاهم بين مختلف الأطراف.
كما استعرضت الشركة جهاز مترجم iFLYTEK Translator 4.0 وجهاز AINOTE Air2.
يقدم جهاز iFLYTEK Translator 4.0 تقنية فريدة للترجمة الفورية في العالم الواقعي، بدعمه لأكثر من 60 لغة، ما جعله خيارًا مثاليًا للتعامل مع سيناريوهات متعددة مثل السفر والمقابلات. وتميّز الجهاز بقدرته على تقديم ترجمة دقيقة حتى داخل الأجواء المزدحمة، وهذا بفضل خصائص متطورة في التعرف على الكلام وإزالة الضوضاء.
أما جهاز AINOTE Air2، فهو يتميز بأنه جهاز كمبيوتر محمول يعمل بالحبر الإلكتروني، ويبلغ مقاس شاشته 8.2 بوصة، مما يتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات بسهولة خلال الاجتماعات. يجمع الجهاز بين نسخ الكلام الفوري والترجمة بين اللغات، مع ميزات إضافية تشمل الكتابة اليدوية وملخصات الاجتماعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الأفراد في حياتهم المهنية على إنجاز الأعمال بكفاءة أكبر وسرعة مسبوقة.
تتجاوز شركة آي فلايتك كل الحدود من خلال قدرات إبداعية منقطعة النظير تظهر في حلولها الذكية التي تخدم العديد من القطاعات؛ فقد ساعدت حلول الذكاء الاصطناعي، التي طورتها الشركة في مجال الرعاية الصحية، الأطباء على تحسين التشخيص الطبي ورعاية المرضى، فقد خففت عنهم عبء تحليل البيانات والمهام الإدارية، مما مكّنهم من التركيز على تقديم العلاج.
ويقدم نظام Smart Spaces في قطاع العقارات دعمًا كبيرًا للمطورين العقاريين في الشرق الأوسط، حيث يمكن أصحاب المنازل من التحكم في أجهزتهم المنزلية وإدارة أنظمة الأمن وتحسين استهلاك الطاقة بسهولة باستخدام الأوامر الصوتية أو تطبيقات الهاتف المحمول. تسهم هذه الحلول في تعزيز راحة السكان وكفاءة استخدامهم للطاقة، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم.
وتؤكد شركة آي فلايتك التزامها بتعزيز حضورها في الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب جديد في دبي خلال معرض جيتكس 2024. دعم هذا التوسع رؤية الإمارات العربية المتحدة وتطلعها إلى الريادة العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار. واستمرت الشركة في التركيز على تقديم حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تُصمم خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وتقدم الأعمال في المنطقة.
للاتصال الإعلامي:
جاك
المدير العالمي للعلاقات العامة
شركة iFLYTEK Co.,LTD.
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