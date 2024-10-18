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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

10/18/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) --

التاسع عشر من أكتوبر
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1960 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بإصدار قانون النقد الكويتي الذي قرر أن يكون الدينار وحدة النقد الكويتي كما نص على إنشاء مجلس النقد الكويتي لتولي عملية إصدار الدينار.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون قررت فيه حكومة الكويت فرض حمايتها على الأموال المملوكة لمواطنيها أو غيرهم من المقيمين على أرضها للحفاظ عليها لمصلحة أصحابها الشرعيين.
2002 - العراق يبدأ تسليم الكويت الأرشيف الوطني الكويتي الذي سرقه أثناء احتلاله لدولة الكويت عام 1990 إذ تسلمت الكويت 30 صندوقا من الوثائق الكويتية المتعلقة بوزارة الداخلية.
2008 - الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يدشن المرحلة الأولى من بوابة الكويت الإلكترونية بتعاون العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومثل إطلاق البوابة لبنة أساسية تمهد الطريق لتطبيق منظومة الحكومة الإلكترونية بشكلها المتكامل الاندماجي.
2010 - صدور مرسوم أميري بإنشاء كلية للعمارة في جامعة الكويت للإشراف على تعليم عالي الجودة وتخريج معماريين ذوي كفاءة قادرين على إيجاد حلول مبتكرة وأفكار معمارية إبداعية.
2010 - صدور مرسوم أميري بإنشاء أكاديمية الكويت للفنون وتضم المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية وأية معاهد فنية أخرى تنشأ مستقبلا.
2010 - افتتاح منشأة تنقية الغاز الطبيعي من الغازات الحمضية المصاحبة في حقل المناقيش غرب الكويت بقدرة إنتاجية بين 40 و60 مليون قدم قياسية مكعبة من الغاز يوميا.
2010 - الفنان غانم الصالح ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 68 عاما ويعتبر من أبرز وأشهر الفنانين في الكويت والخليج والوطن العربي وبرز في الأعمال الكوميدية والتراجيدية التلفزيونية والمسرحية وكان أحد الوجوه المتميزة في مسيرة الفن الكويتي.
2014 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع نيكاراغوا اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دولار لمشروع إعادة ترميم وتجهيز مستشفى تخصصي في منطقة (شاينادييغا).(النهاية)

م ب ر / ن س ن




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