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وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي: ملتزمون بتبني استراتيجيات رقمية متقدمة

10/18/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من أحمد المزيد
واشنطن - 19 - 10 (كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر العمر اليوم السبت التزام دولة الكويت بتبني استراتيجيات رقمية متقدمة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الأداء المؤسسي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته برفقة وفد من (اللجنة الإشرافية على تنفيذ الاتفاقية الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين حكومة الكويت وشركة غوغل كلاود العالمية) في مؤتمر (غوغل كلاود) للقطاع الحكومي الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال الوزير العمر إن المشاركة هدفت إلى تعزيز التعاون بين دولة الكويت و(غوغل كلاود) في مجالات التحول الرقمي والابتكار في القطاع الحكومي.
وأضاف أنه أكد خلال المؤتمر "الأهمية المتزايدة" للحوسبة السحابية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحفيز الابتكار مشددا على التزام دولة الكويت بتبني استراتيجيات رقمية متقدمة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الأداء المؤسسي بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي ويحقق أهداف رؤية الكويت 2035.
والتقى الوزير العمر خلال زيارته لواشنطن الرئيس التنفيذي لشركة (غوغل كلاود) توماس كوريان وعددا من قيادات الشركة مشيرا إلى أنه نقل لهم اهتمام القيادة الكويتية بتعزيز وجود الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها الرقمية في تطوير مؤسسات الدولة مع التركيز على تنمية المهارات الرقمية للشباب الكويتيين.
وأوضح أن اللقاء ناقش تنفيذ الاتفاقية الإطارية وتطوير مشاريع مراكز البيانات المزمع إنشاؤها بالإضافة إلى تبادل أحدث التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
كما التقى الوزير العمر خلال زيارته قيادات شركات تكنولوجية كبرى حيث تم بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأعلنت (غوغل كلاود) في يناير 2023 توقيعها اتفاقية إطارية لتحالف وطني مع الحكومة الكويتية لوضع خارطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل للجهات الحكومية والمؤسسات الرئيسية التابعة للدولة مما يعزز من كفاءة العمليات الحكومية ويحسن من مستوى الأمن السيبراني.
وتعمل الشركة في إطار التحالف الاستراتيجي مع الحكومة الكويتية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وتقدم الشركة حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي الحديثة والمدمجة بالكامل في بنيتها التحتية العالمية وشرائح مخصصة التصميم ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة تطوير فضلا عن تطبيقاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المؤسسات في مسيرتها نحو التحول الرقمي.
وتمثل (غوغل كلاود) اليوم الشريك التكنولوجي الموثوق لعملاء موزعين في أكثر من 200 بلد ومنطقة حول العالم. (النهاية)

ا م م / م ع ع




MENAFN18102024000071011013ID1108796827

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